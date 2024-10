NFL London Game 2024: Minnesota Vikings haben Spezial-Plan gegen Jetlag

Auf die Vorbereitung kommt es an: Die Minnesota Vikings wollen beim London Game gegen die New York Jets nichts dem Zufall überlassen.

Vier Spiele, vier Siege: Die Minnesota Vikings sind perfekt in die neue NFL-Saison gestartet. Jetzt wartet eine doppelte Herausforderung auf das Überraschungsteam.

Zum einen die New York Jets, zum anderen aber auch die anstrengende Anreise, denn das Spiel der Week 5 wird am Sonntag in London (ab 15:30 Uhr im Liveticker) ausgetragen.

Es geht also auch darum, sich intensiv vorzubereiten. Intensiver als sonst, denn durch die Zeitverschiebung haben die Vikings einen speziellen Plan für die Anreise. Donnerstag geht es über den großen Teich, die Ankunft in London ist für Freitagmorgen vorgesehen.

Head Coach Kevin O’Connell verlässt sich dabei blind auf die Verantwortlichen innerhalb des Teams, die diesen Plan ausgearbeitet haben.