2024 werden im 18. Jahr NFL-Spiele in London ausgetragen (das Pandemie-Jahr 2020 ausgenommen). Die London Games werden also volljährig. Sie haben das Gesicht der National Football League für immer verändert, Spiele in Deutschland erst möglich gemacht. Doch die NFL hat noch lange nicht genug. Aus London berichtet Kevin Obermaier Am Anfang war ein Flitzer. 28. Oktober 2007. Ein Meilenstein in der 105-jährigen NFL-Geschichte. Zum ersten Mal überhaupt fand ein Spiel der Regular Season außerhalb der USA statt. Die New York Giants besiegten die Miami Dolphins in London mit 13:10. In Erinnerung blieb weniger das Ergebnis als vielmehr ein mit einem Plastikfootball (nur mit einem Pastikfootball) bekleideter Mann, der einen lustigen Tanz auf dem Feld aufführte und dann von bedingt amüsierten Sicherheitsleuten abgeführt wurde. Das Interesse an diesem ersten NFL London Game: gewaltig. Nicht wegen des Flitzers. Von ihm wusste vor der Partie ja auch niemand.

Die ersten 40.000 Tickets für jenes historische Spiel vor mittlerweile 17 Jahren gingen in den ersten 90 Minuten nach Verkaufsstart über die Theke. Schon seit 1986 hatte die NFL sogenannte Exhibition Games außerhalb der USA ausgetragen, in Japan etwa. Doch nie eine Partie, die wirklich zählte. Beim ersten Mal wollten alle zusehen. Das Aufeinandertreffen zwischen den Chicago Bears und den Jacksonville Jaguars am Sonntag (um 15:30 Uhr im ran-Liveticker) wird das 38. in London, das 46. außerhalb der USA insgesamt. 2024 ist das 18. Jahr (das Pandemie-Jahr 2020 ausgenommen) mit NFL-Spielen in der englischen Hauptstadt – die London Games sind volljährig. Und das Interesse im Vergleich zum 28. Oktober 2007: sogar noch gewaltiger.

London, Mexiko, Deutschland, Brasilien, Spanien Nicht nur vonseiten der Fans. Auch die Teams kommen längst gern über den großen Teich. Mittlerweile hat jede der 32 Franchises mindestens einmal in London gespielt, in Wembley, Twickenham oder Tottenham. Die Green Bay Packers waren 2022 das letzte der 32 Teams, das dem Vereinigten Königreich einen Besuch abstattete. Am häufigsten da waren die Jaguars. Seit 2007 trug die Franchise aus Florida zehn Spiele in der englischen Hauptstadt aus, in diesem Jahr kommen zwei dazu. Gegen die Bears ist Jacksonville jedoch erstmals offiziell das Auswärtsteam. Dass London zur zweiten Heimat der Jaguars wurde, kam eher unverhofft. Der Deal um ein fixes "Heimspiel" pro Jahr in Wembley ab 2013 war bereits mit den Los Angeles Rams vereinbart. Die damals noch in St. Louis beheimatete Franchise sagte die Vereinbarung jedoch ab, die Jaguars sprangen ein.

NFL International Series: So oft spielte jedes Team im Ausland 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network So oft spielten die NFL-Teams bereits im Ausland

Seit 2007 veranstaltet die NFL mit der International Series reguläre Saisonspiele im Ausland. Alles fing in London an, später kamen Mexiko, Deutschland und Brasilien hinzu. Welche Teams waren besonders häufig in fremden Ländern zu Gast? ran verschafft einen Überblick. (Stand: 06. Oktober 2024) © IMAGO/Newscom World Pittsburgh Steelers (1 Spiel im Ausland)

Noch mindestens bis 2029 werden Teams nach London kommen, solange läuft der Vertrag mit dem Stadion von Tottenham Hotspur. Doch niemand zweifelt daran, dass es auch danach weitergeht. Zu erfolgreich sind die "London Games", wie sie seit 2017 offiziell heißen. Zu erfolgreich die International Series, die in England begann, doch ihre Arme längst in die ganze Welt ausstreckt. 2016 kam Mexiko dazu, 2024 Brasilien, 2025 wird Spanien erstmals Schauplatz eines NFL-Spiels sein. Und seit 2022 ist die größte Liga der Welt auch Stammgast in Deutschland.

NFL-Boss: "Bald mehr Spiele in Deutschland" Dass die NFL eines Tages ihre Fühler nach Deutschland ausstrecken würde, war unausweichlich. Immer mehr Deutsche besuchten Jahr für Jahr die London Games. Immer mehr Zuschauer verfolgten Woche für Woche an jedem verdammten Sonntag die NFL im Fernsehen. Den Super Bowl 2020 bei ran sahen über 2,2 Millionen Menschen. Der am schnellsten wachsende Football-Markt war lange Zeit der deutsche – weltweit. 2021 begannen Städte Interesse an einem Spiel der Regular Season anzumelden: neben München und Frankfurt, die den Zuschlag für die ersten Partien bis 2025 erhielten, auch Düsseldorf. Dass es auch 2026 und darüber hinaus NFL-Football auf deutschem Boden geben wird, gilt nach dem monumentalen Erfolg des Munich Game 2022 und der Frankfurt Games 2023 als sicher. Roger Goodell sagte im vergangenen Jahr der "dpa": "Ich glaube, dass es auch nach 2025 Spiele in Deutschland geben wird. Wir werden uns nicht von den Märkten verabschieden, die für unser Wachstum wichtig waren. Und Deutschland war für unser Wachstum von entscheidender Bedeutung."

Auch eine konkrete Stadt nannte der NFL-Commissioner bereits: "Als wir das erste Mal nach Deutschland kamen, kamen wir 1990 nach Berlin. Das war ein Freundschaftsspiel, jetzt geht es um Spiele in der Regular Season. Es steht außer Frage, dass so ein Spiel in Berlin erfolgreich sein könnte." Und es steht außer Frage, dass neben Deutschland, England, Mexiko, Brasilien und Spanien weitere Länder dazustoßen werden. Die NFL weiter expandiert, sich buchstäblich zu einer weltweiten Liga entwickelt. 2022 rief die NFL die "International Home Marketing Areas"-Initiative ins Leben. Die 32 Teams besitzen seitdem in bestimmten Ländern außerhalb der USA das Exklusivrecht für Marketing-Maßnahmen. Was eine hohe Wahrscheinlichkeit für "Heimspiele" in dem jeweiligen Land mit sich bringt. Auf der Liste dieser potenziellen Austragungsorte für Spiele der Regular Season stehen mittlerweile 19 Länder, darunter unter anderem Österreich, die Schweiz, Frankreich, Ghana, Japan und Neuseeland. Tendenz steigend. Gerüchte ranken sich zudem um Abu Dhabi.

NFL: Bald 16 Spiele jährlich im Ausland? Doch: Zusätzliche Spiele im Ausland sollen nicht zu Lasten Londons gehen. Goodell will nicht tauschen, er will einfach mehr. Schon jetzt hat die NFL die Erlaubnis der Teambesitzer, bis zu acht International Games pro Saison auszutragen. Das Ziel des Commissioners sind 16. "Mein Blick geht zurück zu den Neunzigern", sagte der 65-Jährige vor den diesjährigen London Games: "Wir gingen damals nach Japan, nach Berlin. Wir sahen Fans, die das Spiel nicht wirklich verstanden. Nun gehst du nach London und tust dich wirklich schwer zu sagen, ob du wirklich in London oder in den Meadowlands (Gebiet in New Jersey, in dem auch das MetLife Stadium der Giants und Jets steht, Anm. d. Red.) bist."