- Anzeige -
- Anzeige -
HIGHLIGHTS DER NFL AUF JOYN

NFL - Los Angeles Rams: Matthew Stafford überholt Legende Tom Brady und stellt Rekord auf

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 09:38 Uhr
  • ran
Article Image Media

Matthew Stafford hat in Week 13 einen Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in Serie ohne Interception aufgestellt.

Rekord für Matthew Stafford!

Der Quarterback der Los Angeles Rams hat am 13. Spieltag gegen die Carolina Panthers seinen insgesamt 28. Touchdown-Pass in Serie ohne Interception geworfen.

Damit übertraf der 37-Jährige NFL-Legende Tom Brady, dem das Kunststück in der Spielzeit 2010 für die New England Patriots gelungen war und mit dem er sich seit der Vorwoche Platz eins teilte.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Matthew Staffords Rekordserie reißt

Es dauerte keine drei Minuten, ehe Stafford Wide Receiver Davante Adams für einen 4-Yard-Touchdown fand.

Den Rekord weiter ausbauen konnte der Routinier jedoch nicht. Im nächsten Drive für die Rams riss die Serie, als er bei einem Pass auf Tight End Colby Parkinson von Panthers Safety Nick Scott intercepted wurde.

Staffords bis dato letzter Pick ereignete sich in Week 3 gegen die Philadelphia Eagles.

Letztlich war es ein gebrauchter Tag für die gesamte Mannschaft aus Kalifornien. Die Panthers gewannen mit 31:28 und beendeten damit die sechs Spiele andauernde Siegesserie der Rams.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1069539037
News

Playoff-Chancen der Chiefs gering: Reid gibt sich trotzig

  • 02.12.2025
  • 12:28 Uhr

NFL: Schlechtester Kick des Jahres! Netz grillt Giants-Star

  • Video
  • 01:53 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Cleveland Browns Nov 30, 2025; Cleveland, Ohio, USA; San Francisco 49ers tight end George Kittle (85) and San Francisco 49ers wide receiver...
News

Wut auf Jennings: "Verstehe, warum ihm in die Eier getreten wurde"

  • 02.12.2025
  • 11:13 Uhr
imago images 1068727722
News

Giants greifen bei Abdul Carter erneut durch

  • 02.12.2025
  • 11:10 Uhr
imago images 1069832961
News

Playoff Picture: Patriots erobern Nummer-1-Seed

  • 02.12.2025
  • 11:08 Uhr
Minnesota Vikings v Seattle Seahawks
News

Kommentar: Der Absturz der Vikings ist selbstverschuldet

  • 02.12.2025
  • 09:47 Uhr
imago images 1066950746
News

Adam Thielen verlässt Vikings – Playoff-Traum lebt weiter

  • 02.12.2025
  • 09:46 Uhr
November 30, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: Pittsburgh Steelers quarterback AARON RODGERS (8) falls on a loose snap during the NFL, American Football Herren, USA football game between the Pit...
News

Rodgers greift Mitspieler an: Schwänzen Sitzungen

  • 02.12.2025
  • 09:45 Uhr
November 23, 2025: Kansas City Chiefs offensive tackle Josh Simmons (71) looks to block during an NFL, American Football Herren, USA football game against the Indianapolis Colts at GEHA Field at Ar...
News

Fiasko für Chiefs: Rookie-Tackle verletzt sich schwer

  • 02.12.2025
  • 09:42 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers Nov 9, 2025; Inglewood, California, USA; Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) warms up before the game ag...
News

Darum ist Rodgers in der Kabine jetzt noch beliebter

  • 02.12.2025
  • 09:41 Uhr