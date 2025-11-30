NFL - Los Angeles Rams: Matthew Stafford überholt Legende Tom Brady und stellt Rekord auf

Damit übertraf der 37-Jährige NFL -Legende Tom Brady , dem das Kunststück in der Spielzeit 2010 für die New England Patriots gelungen war und mit dem er sich seit der Vorwoche Platz eins teilte.

Der Quarterback der Los Angeles Rams hat am 13. Spieltag gegen die Carolina Panthers seinen insgesamt 28. Touchdown-Pass in Serie ohne Interception geworfen.

Matthew Stafford hat in Week 13 einen Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in Serie ohne Interception aufgestellt.

NFL: Matthew Staffords Rekordserie reißt

Es dauerte keine drei Minuten, ehe Stafford Wide Receiver Davante Adams für einen 4-Yard-Touchdown fand.

Den Rekord weiter ausbauen konnte der Routinier jedoch nicht. Im nächsten Drive für die Rams riss die Serie, als er bei einem Pass auf Tight End Colby Parkinson von Panthers Safety Nick Scott intercepted wurde.

Staffords bis dato letzter Pick ereignete sich in Week 3 gegen die Philadelphia Eagles.

Letztlich war es ein gebrauchter Tag für die gesamte Mannschaft aus Kalifornien. Die Panthers gewannen mit 31:28 und beendeten damit die sechs Spiele andauernde Siegesserie der Rams.