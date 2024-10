NFL: McVay führt Rams in den Super Bowl

Bereits in seiner zweiten Saison führte er die Rams in den Super Bowl, der allerdings gegen die New England Patriots verloren wurde. Drei Jahre später, in der Saison 2021, gelang erneut der Einzug ins Endspiel, dieses Mal gewannen die Rams gegen die Cincinnati Bengals den Titel.

In den bisher sieben kompletten Saisons mit McVay erreichte Los Angeles fünfmal die Playoffs. Mit seiner Offensive prägte er die NFL in den vergangenen Jahren und war einer der stilbildenden Coaches in der jüngeren Geschichte.