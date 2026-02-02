NFL: Los Angeles Rams verlängern mit Head Coach Sean McVay und General Manager Les Snead

Die Franchise aus Kalifornien stattet McVay und Snead mit einer mehrjährigen Vertragsverlängerung aus. Das Duo geht damit in die zehnte gemeinsame Saison bei den Rams.

Die Los Angeles Rams setzten in der NFL weiter auf Startrainer Sean McVay. Die Franchise aus Kalifornien stattete den Head Coach ebenso wie General Manager Les Snead mit einer mehrjährigen Vertragsverlängerung aus, wie das Team am Montag verkündete. Das Duo geht damit in die zehnte gemeinsame Saison bei den Rams.

Die genaue Dauer sowie die finanziellen Aspekte des neuen Deals verschwieg das Team. McVay und Snead verkörpern "den Standard dieses Teams, um Meisterschaften zu kämpfen und liefern konsequent ein Produkt, auf das unsere Fans und unsere Stadt stolz sein können", sagte Rams-Besitzer Stan Kroenke.

Der erst 40 Jahre alte McVay hatte die Rams 2017 als damals jüngster Head Coach der NFL-Geschichte übernommen und sie aus der Mittelmäßigkeit herausgeführt.