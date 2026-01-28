Super Bowl 60 - Erdbeben in Kalifornien nördlich des Levi's Stadiums - News im Ticker

- Anzeige -

+++ 2. Februar, 16:05 Uhr: Erdbeben in Kalifornien nördlich des Levi's Stadiums +++ Zu Beginn der Hot Week vor dem Super Bowl hat sich am Montagmorgen Ortszeit in der Nähe von San Ramon ein Erdbeben der Stärke 4,2 ereignet. Zuvor schon hatte es ein Beben der Stärke 3,8 gegeben. Das berichtet "ABC7News" unter Berufung auf Angaben der US-amerikanischen Geologie-Behörde. Demnach habe die Erde in der Region über 30 Mal gebebt. Das heftigste Beben ereignete sich um 7:01 Uhr Ortszeit. Den Ursprung hatte das Beben demzufolge in etwa 9,4 Kilometern Tiefe. Über Verletzte gab es zunächst keine Berichte. Ein Video aus einem Supermarkt zeigt, wie während des Bebens Produkte aus den Regalen fielen. Das Erdbeben-Gebiet befindet sich etwa eine Autostunde nördlich des Levi's Stadiums, wo am kommenden Sonntag der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks stattfindet.

+++ 2. Februar, 08:04 Uhr: Startschuss für die Hot Week +++ Der Super Bowl rückt immer näher. In der Nacht von Sonntag auf Montag treffen die New England Patriots im Levi’s Stadium der San Francisco 49ers auf die Seattle Seahawks. Beide Teams sind inzwischen in San Jose eingetroffen, um sich auf das große Endspiel vorzubereiten. Die Seahawks bleiben während der Woche in San Jose und trainieren auf dem Campus der San Jose State University. Die Patriots schlagen ihr Quartier in Santa Clara auf, wo das Levi’s Stadium steht, und trainieren an der Stanford University. Am Montagabend findet in San Jose die Super-Bowl-Opening-statt, mit der die sogenannte Hot Week vor dem Super Bowl eingeläutet wird.

