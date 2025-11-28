American Football
NFL: Verletzungsdrama bei Kansas City Chiefs - zwei wichtige Mahomes-Kollegen fallen aus
- Aktualisiert: 03.12.2025
- 10:20 Uhr
- Chris Lugert
Die Kansas City Chiefs verlieren an Thanksgiving nicht nur das Spiel bei den Dallas Cowboys, sondern auch ihre beiden Starting Tackles. Besonders schlimm erwischt es Rookie Josh Simmons.
Für die Kansas City Chiefs war der Ausflug nach Dallas an Thanksgiving ein Reinfall. Nicht nur verloren die Chiefs trotz einer herausragenden Leistung von Quarterback Patrick Mahomes mit 28:31 bei den Cowboys und müssen mehr denn je um die Playoff-Teilnahme bangen.
Mittelfristig noch gravierender könnten die Verletzungen ihrer beiden Starting Tackles sein. Vor allem Left Tackle Josh Simmons dürfte Kansas City lange fehlen. Der Erstrunden-Rookie zog sich ein ausgerenktes und gebrochenes Handgelenk zu. Eine MRT soll Aufschluss über die genauen Details und Behandlungsoptionen geben.
Der 22-Jährige hatte bereits vier Saisonspiele aufgrund persönlicher Gründe verpasst, gehörte in den übrigen acht Spielen aber stets zur Startformation. Durch seinen Ausfall tritt bei den Chiefs die alte Schwachstelle aus der Vorsaison auf Left Tackle wieder zu Tage, die Simmons beheben sollte.
Mahomes demnächst ohne beide Tackles?
Doch die Verletzung des Rookies war nicht die einzige schlechte Nachricht für Kansas City in Sachen Offensive Line. Denn auch Right Tackle Jawaan Taylor musste gegen die Cowboys verletzt raus, bei ihm handelt es sich um eine Ellbogenverletzung. Wie gravierend diese ist, war zunächst unklar.
Sollte auch Taylor länger ausfallen, müsste Mahomes auf seine beiden wichtigsten Beschützer verzichten. Als Ersatz stehen Jaylon Moore und Wanya Morris bereit, die allerdings eine deutliche Schwächung darstellen dürften.
Auf defensiver Seite gab es bei den Chiefs ebenfalls eine Verletzung zu verkraften. Safety Bryan Cook konnte aufgrund einer Knöchelverletzung nicht weitermachen, auch hier steht eine genaue Diagnose noch aus.
