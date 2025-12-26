NFL: Maxx Crosby provoziert die Las Vegas Raiders wegen Tank Bowl erneut

Am Sonntag spielen die Las Vegas Raiders gegen die New York Giants, der Verlierer bekommt mit großer Wahrscheinlichkeit den Top-Pick im Draft 2026. Raiders-Star Maxx Crosby erklärte aber gerade erst, dass ihn der Nummer-eins-Pick nicht interessiere. Nun wurde er trotzdem aus dem Kader gestrichen, was zu einem heftigen Streit geführt haben soll. Tank Bowl? Toilet Bowl? Wie auch immer, das anstehende Spiel zwischen den beiden aktuell schlechtesten Teams der NFL erregt aktuell einige Aufmerksamkeit. Sowohl die New York Giants als auch die Las Vegas Raiders stehen bei 2-13. Der Verlierer des direkten Duells am Sonntag (22:05 Uhr im Liveticker auf ran.de) hat allerbeste Chancen, sich den Nummer-eins-Pick im Draft 2026 zu sichern. Highlights und ausgewählte Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Weshalb man getrost davon ausgehen darf, dass beide Teams nicht das allergrößte Interesse daran haben werden, das Spiel zu gewinnen.

Maxx Crosby: "Top-Pick ist mir scheißegal" Ganz anders jedoch der von Ehrgeiz getriebene Maxx Crosby. "Ehrlich gesagt ist mir der Nummer-eins-Pick scheißegal", stellte der Star-Verteidiger der Raiders noch am Dienstag klar. "Dafür spiele ich nicht, das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, der beste Defensive End der Welt zu sein. Darauf konzentriere ich mich jeden Tag", erklärte Crosby, der betonte, für sein Team abliefern zu wollen.

Doch die Raiders hatten offensichtlich andere Pläne. Das Team aus der Zockermetropole strich Crosby aus dem Kader für das Spiel gegen die Giants und auch für das letzte Spiel in Week 18 gegen die Kansas City Chiefs. Dies bestätigte Head Coach Pete Carroll auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Zuvor wurde bereits Star-Tight-End Brock Bowers auf IR gesetzt, genauso wie Safety Jeremy Chinn.

Crosby soll das Trainingsgelände der Raiders verlassen haben Was grundsätzlich auch nachvollziehbar ist. Crosby plagt sich tatsächlich seit Oktober mit einer Knieverletzung herum, mit Blick auf die Zukunft scheint eine Pause sinnvoll. Der 28-Jährige fühlt sich aber einsatzbereit und will unbedingt spielen. Weshalb es nun offenbar zum Streit mit den Verantwortlichen der Raiders kam.

Dem Sportreporter Jay Glazer zufolge habe Crosby "vehement" gegen die Entscheidung protestiert und das Gelände der Raiders im Anschluss verlassen. Was nun sogar Fragezeichen hinter die Zukunft des Ausnahme-Defensive-Ends in Las Vegas setzen könnte. Zumal Crosby in Richtung seines Arbeitgebers weiter provoziert. "Yahoo Sports" teilte einen Post, den Crosby kurzzeitig auf dem sozialen Netzwerk "X.com" veröffentlicht hatte. Der fünfmalige Pro Bowler ist dabei zu sehen, wie er mit seiner Tochter auf einem Trampolin springt sowie Basketball spielt. Offenbar wollte er damit öffentlich beweisen, dass er durchaus für das Spiel fit gewesen wäre.

