NFL

NFL - Miami Dolphins: Häusliche Gewalt? Neue Vorwürfe gegen Tyreek Hill

  • Veröffentlicht: 10.09.2025
  • 07:32 Uhr
  • ran.de

Dolphins-Receiver Tyreek Hill muss sich mit neuen Vorwürfen auseinandersetzen. Seine Noch-Ehefrau unterstellt ihm häusliche Gewalt.

NFL-Star Tyreek Hill sieht sich mit den nächsten Negativ-Schlagzeilen konfrontiert. Seine von ihm getrennt lebende Ehefrau wirft dem Sportler in Gerichtsunterlagen vor, häusliche Gewalt ausgeübt zu haben. Der Wide Receiver der Miami Dolphins bestreitet dies vehement.

Laut den Dokumenten, die "TMZ" vorliegen, spricht Hills Ehefrau Keeta Vaccaro in den Scheidungsunterlagen von acht separaten Vorfällen häuslicher Gewalt.

Der Anwalt des Passempfänger erklärte in einer Stellungnahme, die Vorwürfe seien Teil einer "Erpressung". Zudem fügte er hinzu, dass sie ein Versuch seien, "negative Medienberichterstattung" über den Sportler zu generieren.

Häusliche Gewalt nach Hochzeit?

Laut dem Bericht behauptet Vaccaro, der erste Vorfall habe sich im Januar 2024 ereignet – etwa zwei Monate nach ihrer Hochzeit mit dem Dolphins-Profi.

Eine Strafanzeige gegen Hill wurde nicht erstattet. Unklar ist zudem, ob US-Strafverfolgunsbehörden die Vorwürfe untersuchen.

Die Ehefrau des Sportlers hatte am 8. April die Scheidung eingereicht. Einen Tag nachdem die Polizei einen Streit zwischen ihr und Hill vermeldet hatte.

Der 31-Jährige befindet sich aktuell im zweiten Jahr seines neu strukturierten Dreijahresvertrags über 90 Millionen US-Dollar. Der Star-Receiver war seit seinem Wechsel zu den Dolphins im Jahr 2022 in zahlreiche Vorfälle außerhalb des Spielfelds verwickelt.

