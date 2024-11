Es war zudem sein erster nach dem Comeback von einer schweren Gehirnerschütterung, die er sich zu Beginn der Saison zuzog und die in den Medien auch für Spekulationen bezüglich seines Karriereendes sorgte .

Das Wichtigste in Kürze

"Er muss tun, was er tun muss, um seinem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen. Ich habe nicht geplant, meinen Kopf zu benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Ich denke, wenn du da draußen bist, ist das Spiel zu schnell, um über solche Dinge nachzudenken", so der Hawaiianer weiter.

"Ich denke, der beste Weg, um so etwas zu vermeiden, ist, den Ball nicht zum Gegner zu werfen", lieferte sein Head Coach Mike McDaniel auch einen Lösungsvorschlag für die Zukunft. Besser machen kann es Tua nun in Woche 11, dann empfangen die Dolphins am Sonntag die Las Vegas Raiders (ab 19 Uhr im Liveticker).