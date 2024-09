NFL - Dolphins: Tua Tagovailoa sollte jetzt seine Karriere beenden – ein Kommentar

Anzeige

Im Thursday Night Game von Woche zwei zieht sich Tua Tagovailoa erneut eine Gehirnerschütterung zu. Die vierte seiner Karriere. Zeit, ein Zeichen zu setzen und aufzuhören. Ein Kommentar!

Von Jan Horstkötter

Es hat ihn schon wieder erwischt! Im Thursday Night Game von Woche zwei muss Tua Tagovailoa im dritten Viertel das Feld verlassen! Die nächste Gehirnerschütterung für den Dolphins-Quarterback.

Vorangegangen war ein Lauf von Tagovailoa, bei dem er am Ende frontal mit Bills-Safety Damar Hamlin zusammenstieß, liegenblieb, rausmusste. Für Tua ist es bereits die vierte Gehirnerschütterung seiner Karriere.

Und es soll die letzte bleiben! Für den 26-Jährigen ist es Zeit, seine Karriere zu beenden!

Über allem steht die Gesundheit! NICHTS ist wichtiger als das!

Tagovailoa hatte bereits in der Vergangenheit über ein Karriereende nachgedacht. Nun sollte er diesen Schritt auch gehen und ein Zeichen setzen. An alle Spieler, an die Gesellschaft.