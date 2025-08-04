NFL - Miami Dolphins: Tyreek Hill fällt De'Von Achane in den Rücken

Vor Saisonstart wirft Tyreek Hill einen Mitspieler vor den Bus: In einem Interview nach einer Trainingseinheit spricht der Star-Receiver nicht sonderlich positiv über die Fähigkeiten von Running Back De’Von Achane.

Nach der enttäuschenden Vorsaison der Miami Dolphins startet auch diese Spielzeit nicht gerade positiv für das Team aus der AFC.

Acht Verletzte aus dem Training Camp, darunter zwei Verletzungen, die das Saisonaus für die Cornerbacks Kader Kohou und Artie Burns bedeuten.

Zudem wurden die Dolphins fast die ganze NFL-Offseason von Trade-Gerüchten rund um Hill begleitet. Jetzt sorgt der Star für den nächsten Aufreger.

Angesprochen auf die Probleme der Dolphins bei Third Down fiel Hill kein nettes Wort für seinen Mitspieler De'Von Achane ein. "Nimm De’Von beim dritten Versuch raus. Das ist meine ehrliche Meinung", erklärte der Star-Receiver offen.

"Wenn es Dritter and kurz ist, ist er kein Power Back. Ich sage ihm das in der Umkleidekabine, aber er schwört, dass er ein Power Back ist. Ich mag De’Von, aber wenn ich ehrlich bin, dafür hast du Jaylen Wright, dafür hast du Ollie Gordon. Für solche Situationen", sagte in einer Presserunde.