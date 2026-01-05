Der Black Monday in der NFL ist vorüber, diverse Coaches sind ihren Job los. Welche Nachfolger werden gehandelt? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Vor keinem Tag fürchten sich die Trainer in der besten Football-Liga der Welt mehr. Am Tag nach dem Ende der Regular Season, dem Black Monday, werden traditionell unzählige Übungsleiter von ihren Aufgaben entbunden. Auch in diesem Jahr! So musste unter anderem Star-Coach Pete Carroll seine Koffer packen. Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden neu angestellt?

ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.

+++ 19. Januar, 23:21 Uhr: Dolphins verpflichten Jeff Hafley als neuen Head Coach +++ Die Miami Dolphins haben ihren neuen Head Coach gefunden. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, verpflichtet die Franchise Jeff Hafley, den bisherigen Defensive Coordinator der Green Bay Packers. Der 46-jährige hat demnach am Dienstag sein zweites Vorstellungsgespräch bei den Dolphins absolviert und tritt damit die Nachfolge des entlassenen Mike McDaniel an.

Damit komplettiert Hafley die sportliche Neuausrichtung des Teams. Zuvor wurde bereits Jon-Eric Sullivan als neuer General Manager verpflichtet, der die Nachfolge des langjährigen GMs Chris Grier angetreten hat. Sullivan, der seit 2022 Vice President of Player Personnel der Packers war, und Hafley arbeiteten in den letzten beiden Spielzeiten in Green Bay zusammen.

+++ 19. Januar, 21:31 Uhr: Drew Petzing wird neuer Offensive Coordinator der Lions +++ Die Detroit Lions haben einen neuen Offensive Coordinator. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wird Drew Petzing der neue offensive Playcaller in Motown. Der 38-Jährige ersetzt John Morton, von dem sich die Lions nach nur einem Jahr getrennt hatten. Morton scheiterte an der Aufgabe, den Erfolg von Ben Johnson fortzusetzen. Jetzt darf sich Petzing daran versuchen. Petzing war in den vergangenen drei Saisons Offensive Coordinator der Arizona Cardinals. Doch auch die Franchise aus Glendale erlebte eine Spielzeit 2025, die deutlich unter den Erwartungen blieb. Die Lions hatten unter Morton offensiv große Probleme, weshalb Head Coach Dan Campbell die Playcalling-Verantwortung im Saisonverlauf selbst übernommen hatte. Am Ende verpasste Detroit die Playoffs.

+++ 19. Januar, 15:10 Uhr: Buffalo Bills trennen sich von Sean McDermott - General Manager Brandon Beane befördert +++ Die Buffalo Bills fangen bei Null an: Nach dem Aus in der Divisional Round gegen die Denver Broncos muss Head Coach Sean McDermott gehen. Das berichten mehrere NFL-Insider übereinstimmend. McDermott hatte die Bills im Januar 2017 übernommen und seitdem in neun Saisons achtmal die Playoffs erreicht.

Wie das Team darüber hinaus bekannt gab, bleibt General Manager Brandon Beane der Franchise erhalten. Und mehr noch. Die Bills beförderten den 49-Jährigen kurz nach der Bekanntgabe des McDermott-Aus und fügten seiner Jobbeschreibung den Titel President of Football Operations hinzu, der nun alle Aspekte der Organisation überwachen werde. Beane ist ebenfalls seit 2017 Teil der Franchise und wird die Nachfolgersuche für McDermott leiten.

+++ 19. Januar, 10:30 Uhr: Miami Dolphins interviewen Brady +++ Einen Tag nach dem Saisonende der Buffalo Bills stand Offensive Coordinator Joe Brady bereits bei einem anderen Team aus der AFC East im Fokus. Die Miami Dolphins gaben am Sonntag bekannt, ein Interview mit Brady für ihre vakante Head-Coach-Position geführt zu haben. Ebenfalls am Sonntag führten auch die Baltimore Ravens Gespräche mit dem 34-Jährigen. Brady hatte während der Saison 2023 den Posten des Offensive Coordinators in Buffalo übernommen, nachdem Ken Dorsey entlassen worden war. Unter seiner Leitung belegten die Bills in dieser Spielzeit Rang sechs bei den erzielten Punkten, nachdem sie in den beiden Jahren zuvor auf den Plätzen zwei und vier gelandet waren. Die Dolphins haben im Zuge ihrer Coachsuche zudem Interviews mit Rams Defensive Coordinator Chris Shula, Jaguars Defensive Coordinator Anthony Campanile, 49ers Defensive Coordinator Robert Saleh, Chargers Defensive Coordinator Jesse Minter, Packers Defensive Coordinator Jeff Hafley, Seahawks Offensive Coordinator Klint Kubiak sowie Kevin Stefanski geführt. Stefanski wurde inzwischen von den Atlanta Falcons verpflichtet, während Hafley in dieser Woche zu einem zweiten Interview in Miami erwartet wird.

+++ 18. Januar, 0:55 Uhr: Matt LaFleur bleibt Packers-Coach +++ Die Green Bay Packers halten an Head Coach Matt LaFleur fest. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, erhält der verantwortliche Trainer eine mehrjährige Vertragsverlängerung. Auch General Manager Brian Gutekunst soll gehalten werden. LaFleur ist seit sieben Jahren Head Coach in Wisconsin, scheiterte aber wieder einmal früh in den Playoffs. Gegen Erzrivalen Chicago Bears setzte es in der Wild-Card-Runde der NFL-Playoffs eine Niederlage, obwohl die Packers zur Halbzeit mit 18 und bis ins Schlussviertel mit 15 Punkten geführt hatten.

+++ 17. Januar, 21:42 Uhr: John Harbaugh stimmt langfristigen Giants-Vertrag zu +++ John Harbaugh wird aller Voraussicht nach neuer Head Coach der New York Giants. Wie er gegenüber "ESPN" bekanntgab, stimmte er einem Fünfjahresvertrag bei den Giants zu. "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, Cheftrainer dieses traditionsreichen Teams zu sein, und freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den Familien Mara und Tisch. Vor allem aber kann ich es kaum erwarten, mit den großartigen Spielern dieses Teams loszulegen und zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können", erklärte Harbaugh. Kürzlich endete Harbaughs Ära bei den Baltimore Ravens, die er seit 2008 coachte.

