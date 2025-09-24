Micah Parsons kehrt erstmals als Spieler der Packers zu den Cowboys zurück. Eine durchaus besondere Angelegenheit.

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht für Micah Parsons eine besondere Rückkehr an. Der Defense-Superstar kehrt erstmals als Spieler der Green Bay Packers in seine alte Heimat zu den Dallas Cowboys zurück (ab 02:20 UhrUhr im Liveticker).

Dem 26-Jährigen wird sich dann auch erstmals die Chancen bieten, seinen langjährigen Quarterback Dak Prescott via Sack zu Boden zu bringen. Für Parsons ein durchaus besonderer Gedanke.

"Es wird schmerzhaft sein", erklärte er vor dem Auswärtsspiel der Packers im Gespräch mit der "Associated Press". "Das ist mein Kumpel. Er war immer wie ein guter Mentor für mich. Aber du weiß, wie es ist. Er hat mir immer gesagt, dass es ein großartiges Duell werden wird, wenn ich einmal gegen ihn antrete. Ich bin also gespannt, was der Sonntag bringt."