Anzeige
American Football

NFL - Micah Parsons tritt mit Packers gegen die Cowboys an: Prescott-Sacks werden "schmerzhaft"

  • Veröffentlicht: 24.09.2025
  • 08:49 Uhr
  • ran.de

Micah Parsons kehrt erstmals als Spieler der Packers zu den Cowboys zurück. Eine durchaus besondere Angelegenheit.

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht für Micah Parsons eine besondere Rückkehr an. Der Defense-Superstar kehrt erstmals als Spieler der Green Bay Packers in seine alte Heimat zu den Dallas Cowboys zurück (ab 02:20 UhrUhr im Liveticker).

Dem 26-Jährigen wird sich dann auch erstmals die Chancen bieten, seinen langjährigen Quarterback Dak Prescott via Sack zu Boden zu bringen. Für Parsons ein durchaus besonderer Gedanke.

"Es wird schmerzhaft sein", erklärte er vor dem Auswärtsspiel der Packers im Gespräch mit der "Associated Press". "Das ist mein Kumpel. Er war immer wie ein guter Mentor für mich. Aber du weiß, wie es ist. Er hat mir immer gesagt, dass es ein großartiges Duell werden wird, wenn ich einmal gegen ihn antrete. Ich bin also gespannt, was der Sonntag bringt."

Anzeige
Anzeige

Parsons bleibt vor Cowboys-Rückkehr professionell

Gefühlsmäßig wird die Partie für Parsons zwar sicher nicht einfach, dennoch bleibt der Sportler professionell. "Ich habe mein Schicksal schon vor Wochen akzeptiert, als der Trade stattfand."

Und weiter: "Für mich geht es nur darum, ein weiteres Spiel zu spielen und das zu tun, was ich am besten kann: ein zerstörerischer Footballspieler zu sein. Ich glaube, die Medien und die Fans versuchen, es zu einer so großen Sache aufzublasen. Aber ich sehe es nur als ein weiteres Spiel im AT&T."

Die Rückkehr von Parsons nach Texas ist in Woche vier eine der wohl spannendsten Geschichten der NFL, war der Trade des Defensive End zu den Cheeseheads für viele doch eine durchaus schockierende Angelegenheit.

Anzeige
Mehr News und Videos zur NFL

NFL: Bengals-Spielerfrau im Bodysuit! Jede Woche ein neuer Game-Look

  • Video
  • 01:41 Min
  • Ab 0
Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) makes a first down catch against Baltimore Ravens safety Kyle Hamilton (L) and cornerback Nate Wiggins (2) during the first quarter at M&T Bank St...
News

Offensivspektakel zwischen Lions und Ravens

  • 24.09.2025
  • 11:04 Uhr
imago images 1065429268
News

Gewinner & Verlierer: Bodenloser Head Coach und ein Deja-Vu

  • 24.09.2025
  • 10:50 Uhr

NFL: Russell Wilson - Das kostete ihn seinen Platz als Starter

  • Video
  • 07:54 Min
  • Ab 0
imago images 1066778932
News

Kommentar: Die Eagles sind die neuen Chiefs

  • 24.09.2025
  • 10:12 Uhr
New England Patriots v Miami Dolphins
News

Hill vor Trade? Steelers sollen Interesse verloren haben

  • 24.09.2025
  • 10:09 Uhr
Joe Burrow
News

Kommentar: Die Bengals haben sich verzockt

  • 24.09.2025
  • 10:08 Uhr
imago images 1065352173
News

Bucs holen schwersten NFL-Spieler zurück!

  • 24.09.2025
  • 09:53 Uhr
imago images 1063067484
News

Wilson desaströs - jetzt müssen die Giants handeln

  • 24.09.2025
  • 09:48 Uhr

NFL-Highlights: Patrick Mahomes mit grandiosem Tackle nach Interception

  • Video
  • 05:25 Min
  • Ab 0