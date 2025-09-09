21 unbeantwortete Punkte
NFL: Minnesota Vikings holen Comeback-Sieg bei den Chicago Bears
- Veröffentlicht: 09.09.2025
- 06:28 Uhr
Die Minnesota Vikings haben beim NFL-Debüt von Quarterback J.J. McCarthy einen Sieg geholt. Mit 27:24 gewannen die Vikings bei den Chicago Bears, danach sah es jedoch lange nicht aus.
Zum Abschluss von Woche eins der NFL haben sich die Minnesota Vikings und die Chicago Bears einen waschechten Thriller geliefert. Schlussendlich feierten die Vikings einen 27:24-Erfolg gegen die Bears.
Dabei stellte das Heimteam früh die Weichen auf Sieg: Dank eines Pick Six von McCarthy stand es bereits früh im ersten Quarter 6:17 aus Vikings-Sicht, ehe die Mannen von Kevin O'Connell das Tempo anzogen und 21 unbeantwortete Punkte erzielten.
Der Debütant überzeugte dabei vor allem mit insgesamt drei Touchdowns (einer davon auf dem Boden) und 168 Total Yards. Am Ende kommt er auf ein QB Rating von 98,5. Superstar Justin Jefferson teilte sich den Titel Top-Receiver des Abends mit Running Back Aaron Jones. Beide kommen auf 44 Yards und einen Touchdown bei vier Catches.
NFL: Chicago Bears scheitern an sich selbst
Statistisch machte Caleb Williams in seiner zweiten Saison einen guten Auftakt: 21 seiner 35 Pässe kamen an, insgesamt holte er 268 Yards Raumgewinn heraus und scorte je einen Touchdown durch die Luft sowie auf dem Boden.
Allerdings gelang es den Bears nicht, Drives am Leben zu halten. Nur drei der zwölf Drives gingen länger als fünf Plays. Dass Running Back D'Andre Swift einen schwachen Tag hatte (53 Rushing Yards, 3,1 Yards pro Lauf) und Williams bester Läufer war (58 Yards), war sicher nicht zuträglich.
Mit sechs Catches für 68 Yards lieferte D.J. Moore die besten Zahlen ab, der einzige Receiving Touchdown des Abends ging an Sophomore Rome Odunze (insgesamt 37 Yards). Rookie Tight End Colton Loveland, an den Viele hohe Erwartungen haben, blieb mit zwei Catches für zwölf Yards blass.
Die Vikings bekommen es am kommenden Wochenende im heimischen Stadion mit den Atlanta Falcons zu tun, die Chicago Bears reisen zum nächsten Divisionsduell zu den Detroit Lions.