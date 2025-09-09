NFL: Minnesota Vikings holen Comeback-Sieg bei den Chicago Bears

Die Minnesota Vikings haben beim NFL-Debüt von Quarterback J.J. McCarthy einen Sieg geholt. Mit 27:24 gewannen die Vikings bei den Chicago Bears, danach sah es jedoch lange nicht aus.

Zum Abschluss von Woche eins der NFL haben sich die Minnesota Vikings und die Chicago Bears einen waschechten Thriller geliefert. Schlussendlich feierten die Vikings einen 27:24-Erfolg gegen die Bears.

Dabei stellte das Heimteam früh die Weichen auf Sieg: Dank eines Pick Six von McCarthy stand es bereits früh im ersten Quarter 6:17 aus Vikings-Sicht, ehe die Mannen von Kevin O'Connell das Tempo anzogen und 21 unbeantwortete Punkte erzielten.

Der Debütant überzeugte dabei vor allem mit insgesamt drei Touchdowns (einer davon auf dem Boden) und 168 Total Yards. Am Ende kommt er auf ein QB Rating von 98,5. Superstar Justin Jefferson teilte sich den Titel Top-Receiver des Abends mit Running Back Aaron Jones. Beide kommen auf 44 Yards und einen Touchdown bei vier Catches.