Mit nur 27 Jahren hat Pass Rusher Bryce Huff seine Karriere beendet. Nun steigt er in ein neues, eigenes Gewerbe ein. Defensive End Bryce Huff beendet seine NFL-Karriere überraschend früh. Der 27-Jährige gab seinen Rücktritt am Donnerstag bekannt – und gründet gleichzeitig ein Unternehmen, das sich auf die Bekämpfung von Bränden durch Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert. Huff spielte sechs Saisons in der NFL. Er startete 2020 als Undrafted Free Agent bei den New York Jets, wechselte 2024 für einen Dreijahresvertrag über 51 Millionen Dollar zu den Philadelphia Eagles und gewann mit ihnen den Super Bowl LIX. Wegen Verletzungen kam er beim Endspiel jedoch nicht zum Einsatz. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Im darauffolgenden Offseason tradeeten die Eagles ihn zu den San Francisco 49ers. In seiner letzten Saison 2025 kam Huff für die Niners auf 30 Tackles, sechs Tackles for Loss, 4,0 Sacks und zwei erzwungene Fumbles. Insgesamt absolvierte er in seiner Karriere 81 Spiele (21 Starts) und verdiente rund 40,5 Millionen Dollar. Für die Saison 2026 stand er noch unter Vertrag.

Bryce Huff tritt zurück: "Kann der Welt mehr geben, als Football" In einer Video-Ankündigung auf Instagram erklärte Huff den ungewöhnlichen Schritt: "Es ist Zeit für das nächste Kapitel meines Lebens. Ich gründe ein Unternehmen namens Naberstone. Lithium-Ionen-Batterien versorgen die moderne Welt, bergen aber ein Brandrisiko, für das die derzeitige Löschtechnik nie ausgelegt war. Wir bauen Sicherheit-Infrastruktur genau für dieses Problem: proprietäre Löschsysteme, fortschrittliche Detektionstechnik und Containment speziell für Lithium-Ionen-Batterie-Ereignisse." Weiter: "Diese Mission wird Leben retten und kritische Infrastruktur schützen, während die Batterietechnologie weiter wächst. Ich kann die Menschen, die an diese Mission glauben, nicht bitten, alles zu geben, wenn ich selbst nicht bereit bin, dasselbe zu tun. Football hat mir alles gegeben – jetzt ist es Zeit, dass ich alles für etwas Neues gebe."

