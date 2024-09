NFL: Minnesota Vikings Running Back Aaron Jones kündigt Lambeau Leap bei Packers-Rückkehr an

Für Aaron Jones ist es eine Rückkehr. Der von den Green Bay Packers gedraftete Running Back, nun in Diensten der Minnesota Vikings, gastiert in Woche vier bei den Packers. Dort will er eine alte Tradition wieder aufleben lassen: Den "Lambeau Leap"

Wer im Lambeau Field, dem Heimstadion der Green Bay Packers, einen Touchdown erzielt, der setzt gerne mal zum berühmten "Lambeau Leap" an.

Weil die Tribünen in Green Bay so niedrig sind, kann man als Spieler relativ problemlos in die erste Reihe der Zuschauer springen und sich dort feiern lassen.

Aaron Jones kennt das Gefühl. Der Running Back erzielte dutzende Touchdowns dort und sprang etliche Male in die Zuschauer. Von 2017 bis 2023 spielte Jones für die Packers.

In der Offseason wechselte er jedoch die Seiten. Von den Packers ging es ausgerechnet zum Erzrivalen, den Minnesota Vikings. In Woche vier kommt es zur Rückkehr des Ballträgers nach Green Bay.