Die Verletzung von Christian McCaffrey war schlimmer als gedacht, weshalb er sogar zu einer Behandlung nach Deutschland reiste. Ein NFL-Insider hat jetzt den Comeback-Plan des Running Backs enthüllt.

Eigentlich war es nur ein Zwicken bei Running Back Christian McCaffrey. Ein paar Wochen werde er "kürzer treten müssen, zum Saisonstart ist er aber fit", kündigte Head Coach Kyle Shanahan von den San Francisco 49ers in der Preseason noch an.

Daraus wurde bekanntermaßen nichts. McCaffrey wanderte auf die Injured-Reserve-Liste, auf der er mindestens vier Wochen verweilen muss. Die Betonung liegt dabei auf "mindestens".

Wie NFL-Insider "Ian Rapoport" aber jetzt berichtet, soll "CMC" schon in Kürze wieder bei den 49ers einsteigen, spätestens Anfang November wird er zurück auf dem Rasen erwartet.

Zuletzt reiste der 28-Jährige nach Deutschland, um seine Achillessehne bei einem Spezialisten behandeln zu lassen. Inzwischen ist der NFL-Star zurück bei den Niners und muss abwarten, ob die erhaltene Behandlung die gewünschte Wirkung zeigt.

In der "Murph and Markus"-Show äußerte sich General Manager John Lynch zu der Thematik. So sprach er davon, dass CMC eine "beidseitige Achillessehnenentzündung" hat, die sich in den vergangenen Wochen vergrößert habe.