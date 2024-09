Anzeige

Aaron Rodgers führt die New York Jets zu einem souveränen Heimsieg gegen die New England Patriots. Der Quarterback gehört auch mit 40 noch zur NFL-Elite - und in die Playoffs. Ein Kommentar.

Von Kevin Obermaier

"Ich habe einige Dinge gemacht, die ich als jüngerer Mann gemacht habe."

Aaron Rodgers strahlte nach dem Spiel gegen die New England Patriots. Kein Wunder, hatte er die New York Jets doch gerade zu einem ungefährdeten 24:3-Heimsieg geführt, dem ersten gegen die Franchise aus Foxborough seit 2015.

In der Euphorie fallen dann gern Worte wie "großartig", "fantastisch". Oder auch so Sätze wie der oben. Vorausgesetzt, man ist bereits ein älterer Mann.

Nun ist 40 in der Regel noch kein hohes Alter. In der NFL aber definitiv. Rodgers - der im Dezember 41 wird - ist der älteste aktive NFL-Spieler, bildet zusammen mit Marcedes Lewis von den Chicago Bears den überschaubaren Ü40-Klub der Liga.

Und spätestens seit diesem Thursday Night Game ist klar: Trotz des fortgeschrittenen Alters gehört Rodgers noch immer zur Elite.

Eine Passquote von über 77 Prozent, zwei Touchdowns, keine Interception - Zahlen, die für Rodgers quasi normal sind. Während seiner ganzen Karriere, also auch als jüngerer Mann, normal waren.

Was gegen die Patriots aber besonders auffiel, war seine Mobilität. Er verlängerte Spielzüge, wich Tackles aus, machte den kleinen, aber entscheidenden Zwischenschritt zur Seite vor dem Wurf und lief auch mal selbst zum First Down.