nfl-preseason
Chicago Bears: Head Coach Ben Johnson wütet gegen eigene Offensive
- Veröffentlicht: 23.08.2025
- 18:43 Uhr
- Tim Rausch
Im Anschluss an das letzte Preseason-Spiel hat Ben Johnson seine Offensive stark kritisiert. Der Head Coach der Chicago Bears war unzufrieden mit der Leistung der Starter.
Comeback-Sieg und dennoch schlechte Stimmung? Die Chicago Bears feierten im dritten Preseason-Spiel gegen die Kansas City Chiefs zwar ein 29:27.
Dennoch war Head Coach Ben Johnson nach der Partie nicht zufrieden und zählte seine Starter an, die in den ersten zwei Drives auf dem Rasen standen und kaum positive Akzente setzen konnten.
"Da haben sich sehr viele Fehler eingeschlichen, das war in der Offensive einfach enttäuschend. Diese Inkonstanz plagt uns schon seit geraumer Zeit und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir das hinter uns gelassen hatten", sagte Johnson auf der Pressekonferenz.
Bears: Tyson Bagent überzeugt
Johnson fügte hinzu, dass er nun die Partie aufarbeiten werde und bis zum Saisonstart Fortschritte sehen möchte.
Nachdem die Starter frühzeitig gegen die Chiefs in den Feierabend geschickt wurden, überzeugte die zweite Garde der Bears.
Backup-Quarterback Tyson Bagent warf für drei Touchdowns und war maßgeblich an den 19 erzielten Punkten im vierten Viertel beteiligt, die die Partie zu Gunsten der Bears drehten.