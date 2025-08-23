Im Anschluss an das letzte Preseason-Spiel hat Ben Johnson seine Offensive stark kritisiert. Der Head Coach der Chicago Bears war unzufrieden mit der Leistung der Starter. Comeback-Sieg und dennoch schlechte Stimmung? Die Chicago Bears feierten im dritten Preseason-Spiel gegen die Kansas City Chiefs zwar ein 29:27. Dennoch war Head Coach Ben Johnson nach der Partie nicht zufrieden und zählte seine Starter an, die in den ersten zwei Drives auf dem Rasen standen und kaum positive Akzente setzen konnten.

"Da haben sich sehr viele Fehler eingeschlichen, das war in der Offensive einfach enttäuschend. Diese Inkonstanz plagt uns schon seit geraumer Zeit und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir das hinter uns gelassen hatten", sagte Johnson auf der Pressekonferenz.

