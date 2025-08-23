Anzeige
nfl-preseason

Chicago Bears: Head Coach Ben Johnson wütet gegen eigene Offensive

  • Veröffentlicht: 23.08.2025
  • 18:43 Uhr
  • Tim Rausch

Im Anschluss an das letzte Preseason-Spiel hat Ben Johnson seine Offensive stark kritisiert. Der Head Coach der Chicago Bears war unzufrieden mit der Leistung der Starter.

Comeback-Sieg und dennoch schlechte Stimmung? Die Chicago Bears feierten im dritten Preseason-Spiel gegen die Kansas City Chiefs zwar ein 29:27.

Dennoch war Head Coach Ben Johnson nach der Partie nicht zufrieden und zählte seine Starter an, die in den ersten zwei Drives auf dem Rasen standen und kaum positive Akzente setzen konnten.

Anzeige
Anzeige
CHARLOTTE, NC - AUGUST 08: Cleveland Browns quarterback Shedeur Sanders (12) reverses his field of direction to momentarily escape some defenders during a NFL, American Football Herren, USA preseas...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Ausgewählte Preseason-Spiele im NFL Network

Hier geht's zum Joyn-Stream

Anzeige

"Da haben sich sehr viele Fehler eingeschlichen, das war in der Offensive einfach enttäuschend. Diese Inkonstanz plagt uns schon seit geraumer Zeit und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir das hinter uns gelassen hatten", sagte Johnson auf der Pressekonferenz.

Anzeige

Bears: Tyson Bagent überzeugt

Johnson fügte hinzu, dass er nun die Partie aufarbeiten werde und bis zum Saisonstart Fortschritte sehen möchte.

Nachdem die Starter frühzeitig gegen die Chiefs in den Feierabend geschickt wurden, überzeugte die zweite Garde der Bears.

Backup-Quarterback Tyson Bagent warf für drei Touchdowns und war maßgeblich an den 19 erzielten Punkten im vierten Viertel beteiligt, die die Partie zu Gunsten der Bears drehten.

Mehr NFL
December 29, 2024, New Orleans, Louisiana, U.S: December 29, 2024, New Orleans, Louisiana, USA: Las Vegas Raiders tight end 89 BROCK BOWERS runs the ball against the New Orleans Saints during an NF...

NFL Top 100: Bowers und Daniels in Top 25

  • Galerie
  • 23.08.2025
  • 17:14 Uhr
Wieder ein Patriot: Mike Vrabel
News

Pats-Coach nach Leak stinksauer: "Hier gibt es ein paar Ratten"

  • 23.08.2025
  • 13:13 Uhr
Boomer Esiason
News

Bengals geizen bei Ring-of-Honor-Zeremonie

  • 23.08.2025
  • 12:16 Uhr
Tampa Bay Buccaneers v Pittsburgh Steelers - NFL Preseason 2025Update

Diagnose da: Steelers-Youngster fällt vorerst aus

  • Galerie
  • 23.08.2025
  • 11:42 Uhr
Cam Ward
News

Skurril: Sexspielzeug auf NFL-Feld geworfen

  • 23.08.2025
  • 11:32 Uhr
Patrick Mahomes
News

Mahomes und Williams in Top-Form - Cam Ward überzeugt

  • 23.08.2025
  • 10:25 Uhr
imago images 1059453909
News

NFC East - Division-Check: Die Jagd auf den Champion

  • 23.08.2025
  • 10:11 Uhr

NFL-Highlights: Wilder Ankle Breaker von Titans-Receiver

  • Video
  • 06:01 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Perfekter Pass! Backup-QB Milton führt Cowboys zum Sieg

  • Video
  • 04:59 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Eagles-Defense liefert Big Play zum Sieg

  • Video
  • 05:43 Min
  • Ab 0
Mehr News und Videos
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 22.08.2025
  • 16:06 Uhr
Micah Parsons, Jerry Jones
News

Kommentar: Jerry Jones bremst die Cowboys aus!

  • 22.08.2025
  • 15:12 Uhr
Dallas Cowboys v Los Angeles Rams - NFL Preseason 2025
News

Kommentar: Der Parsons-Zoff ist von allen Seiten peinlich

  • 22.08.2025
  • 15:11 Uhr

NFL: Parsons vs. Jones! Cowboys-Streit eskaliert

  • Video
  • 02:33 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA NFL Munich Game-City Scenes Nov 9, 2024; Munich, Germany; Seattle Seahawks mascot Bam C. Hawk poses at the Seahawks team pub at the Hard Rock Cafe. Munich Germany...
News

Seahawks stellen Bundesliga-Profis als Botschafter vor

  • 22.08.2025
  • 14:36 Uhr
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Seattle Seahawks Oct 10, 2024; Seattle, Washington, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) carries the ball against the Seat...
News

NFC West im Check: Vierkampf um die Krone

  • 22.08.2025
  • 13:59 Uhr

NFL: Aaron Rodgers haut Monster-Pass raus

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0

NFL: Training zu hart? Browns-Rookies im Vorher-Nachher-Vergleich

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Miami Dolphins at Detroit Lions Aug 16, 2025; Detroit, Michigan, USA; Detroit Lions wide receiver Isaac TeSlaa (18) celebrates after scoring a touchdown against t...
News

Strafen drohen: NFL will Jubel weiter einschränken

  • 22.08.2025
  • 10:56 Uhr
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 22.08.2025
  • 08:57 Uhr