NFL Munich Game: Jakob Johnson mit New York Giants in Deutschland - Einsatz unwahrscheinlich

Mal drin, mal draußen, mal irgendwo dazwischen - das Footballer-Leben zwischen gefeiert und gefeuert verlangt Jakob Johnson ein Maximum an Gelassenheit ab.

Jakob Johnson könnte am Sonntag als erster Deutscher ein NFL-Spiel in Deutschland bestreiten. Ein Einsatz ist aber unwahrscheinlich.

Jakob Johnson: Entlassungen im Wochentakt

Seit seiner Vertragsunterschrift bei den New York Giants im August pendelt der gebürtige Stuttgarter stets zwischen Abschied, Rückkehr und der Practice Squad, der Trainings-Mannschaft, als Mittelweg - und das im Wochentakt.

Wenn die NFL am Sonntag zum zweiten Mal in München spielt, hofft Johnson mal wieder auf eine Möglichkeit. Nur wenige Tage nach seiner fünften Entlassung in dieser Saison ist der Fullback zurück im Trainingskader, seine Chancen für das Spiel gegen die Carolina Panthers (HIER LIVE VERFOLGEN) stehen aber denkbar ungüstig.

So zogen die Giants bereits am Samstag zwei Spieler aus dem Practice Squad hoch, Johnson war aber nicht dabei. Dass am Sonntag noch weitere Spieler hochgezogen werden, ist sehr unwahrscheinlich.