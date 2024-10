NFL-Tickets für das Munich Game 2024: Wie man noch an Tickets kommen könnte

Beim Munich Game 2024 treffen die Carolina Panthers und die New York Giants aufeinander. Der Vorverkauf fand am Dienstag statt. NFL-Fans konnten am Dienstag, den 25. Juni Tickets für das Munich Game 2024 ergattern. Am 10. November treffen in der Allianz Arena in München ab 15:30 Uhr die Carolina Panthers und die New York Giants aufeinander. NFL-Spiele in Deutschland: Die dreistesten Angebote für Tickets auf eBay und Co.

NFL Munich Game 2024: Machine Gun Kelly tritt in München auf Die Preise lagen dabei bei 41,75 Euro für unter 16-Jährige und gehen hoch auf 207 Euro in der ersten Kategorie. Doch es gibt immer noch Möglichkeiten an Karten zu kommen, wenn man den nötigen Kleinbeutel hat.

Natürlich war der Andrang der deutschen Fans wieder immens und nicht jeder kam an ein Ticket. Doch die Hoffnung muss noch nicht aufgegeben werden. Heute, am 26. Juni um 12:00 Uhr, wird die NFL eine offizielle Ticketbörse einrichten. Auf dieser Plattform können Ticketinhaber ihre Tickets zum Originalpreis abgeben, wenn sie verhindert sein sollten. So möchte man den Schwarzmarktpreisen einen Riegel vorsetzen, auch wenn das ein utopischer Gedanke wohl ist. Der Erwerb von Tickets auf inoffiziellen Seiten birgt neben den horrenden Preisen auch die Gefahr, gefälschte Varianten zu bekommen. Zudem könnten diese Tickets auch ohne Vorwarnung storniert werden. Ohne Rückerstattung. Vereinzelt bieten Fans ihre Tickets auch schon über Social Media an oder suchen via Social Media und hoffen auf eine Übereinkunft. Die Preise bei eBay und Co. gehen auch schon in den tiefen vierstelligen Bereich für gewisse Tickets.

