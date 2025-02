Wie reagiert Patrick Mahomes nach dem Debakel und dem verpassten "Three-peat"? Mit Blick auf den Karriereverlauf von Tom Brady gibt es keinen Grund zur Sorge.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Rainer Nachtwey und Dominik Kaiser

Jason Kelce hatte noch vor dem Super Bowl getönt: "Wenn ich Patrick in die Augen schaue, sehe ich diesen Killerblick."

Im Spiel selbst zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles war dann wenig von Patrick Mahomes, dem Killer, zu sehen, nicht mal ein Killerchen.

Vielmehr ein Opfer.

Für Mahomes war insbesondere die erste Halbzeit eine Demütigung, wie er sie in den acht Jahren seiner NFL-Karriere noch nicht erlebt hatte.

Dabei sollte der Super Bowl in New Orleans mit dem "Three-peat" Mahomes und seine Chiefs an die höchste Stelle des Football-Olymps befördern – noch vor GOAT Tom Brady, ihm den Titel Greatest Of All Time streitig machen bzw. abnehmen.