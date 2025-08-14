American Football
NFL - New England Patriots: Die "Pussifizierung Amerikas" lässt Mack Hollins barfuß rumlaufen
- Veröffentlicht: 14.08.2025
- 13:43 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Auf eine wilde Weise begründet der Wide Receiver Mack Hollins von den New England Patriots seine Neigung Barfuß zu leben.
Mack Hollins ist in der NFL schon lange als eine besondere Schneeflocke bekannt.
Der Wide Receiver der New England Patriots läuft am liebsten dauernd und überall barfuß herum.
Er scheut keine Kälte. Schneidet sich die Haare selbst und die Nägel selten.
Er ist ein waschechter Naturbursche. Mit besonderen Ansichten. Wie sein neuestes Interview zeigt.
NFL: Barfuß bei der Pressekonferenz
Externer Inhalt
Patriots-Receiver über die "Pussifizierung Amerikas"
Der 31-Jährige wurde zu seinen Neigungen befragt. Und warum er diese hat. Seine Antwort passt zu seinem Typ. Aber kommt im Netz nicht wirklich gut an.
Externer Inhalt
Der Grund für seinen Barfuß-Style im Leben? Hollins: "Die Pussifizierung Amerikas. Die Menschen sind heutzutage so soft. Ich mein Bro, schafft doch einmal eine Herausforderung. Etwas schweres. Es ist nicht mal schwierig, keine Schuhe zu tragen. In Spiele zu gehen, egal was, ich muss barfuß sein".
Sportlich gesehen ist noch unklar, ob Hollins als Receiver starten darf. Und dabei haben die Patriots mit Stefon Diggs nur einen namhaften Passempfänger. Dementsprechend wird seine Aussage kritisch gesehen.
Ein Fan kommentierte unter dem Video: "Die einzige Pussifizierung ist es, bei so einer schwachen Receiver-Gruppe die Nummer sechs im Roster zu sein".