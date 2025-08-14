Auf eine wilde Weise begründet der Wide Receiver Mack Hollins von den New England Patriots seine Neigung Barfuß zu leben.

von Mike Stiefelhagen

Mack Hollins ist in der NFL schon lange als eine besondere Schneeflocke bekannt.

Der Wide Receiver der New England Patriots läuft am liebsten dauernd und überall barfuß herum.

Er scheut keine Kälte. Schneidet sich die Haare selbst und die Nägel selten.

Er ist ein waschechter Naturbursche. Mit besonderen Ansichten. Wie sein neuestes Interview zeigt.