Anzeige
QB-Wechsel in New York?

New York Jets: Owner Woody Johnson schießt gegen Justin Fields: "Wenn wir wenigstens einen Pass anbringen könnten..."

  • Aktualisiert: 22.10.2025
  • 08:22 Uhr
  • Malte Ahrens

Die New York Jets stehen vor einem riesigen Scherbenhaufen. Vor dem wohl anstehenden Quarterback-Wechsel macht Eigentümer Woody Johnson seine Position klar und stärkt dem Trainer den Rücken.

"Die Entscheidung liegt alleine bei Aaron Glenn", dem Head-Coach der New York Jets. Das sieht Team-Besitzer Woody Johnson auch nach dem desaströsen 0-7-Start in die NFL-Saison noch so. Nun bahnt sich also ein Quarterback-Wechsel an - und der mächtigste Mann der Franchise stimmt zu.

Bereits im vergangenen Spiel gegen die Carolina Panthers ersetzte Tyrod Taylor den zum wiederholten Male angezählten Justin Fields. Es war das dritte Mal in dieser Saison, dass Taylor das Spielfeld ohne Verletzung von Fields betrat.

Trotz zweier geworfener Interceptions und keinem Touchdown macht sich Johnson nun stark für einen vollständigen Wechsel und stärkt seinem Trainer den Rücken: "Die Offensive funktioniert einfach nicht. Und du kannst den Ball nicht laufen, wenn du ihn nicht werfen kannst."

Anzeige
Anzeige

New York Jets - Justin Fields vom Besitzer angezählt

Seinen aktuellen Quarterback Fields zählte er deutlich an, ohne seinen Namen dabei in den Mund zu nehmen: "Es ist schwierig mit einem Quarterback mit seinem Rating. Er hat die Fähigkeiten, aber irgendwas funktioniert einfach nicht. Auf dieser Position musst du konstant spielen, und das werden wir für den Rest der Saison versuchen zu tun."

Weiter: "Wenn wir wenigstens einen Pass anbringen könnten, dann würde es besser aussehen."

Ob und wann der Wechsel offiziell wird bleibt abzuwarten. Head Coach Glenn steht demnach nicht zur Debatte.

Anzeige
Mehr News und Videos

NFL: Justin Fields vor Aus? Jets-Owner schießt gegen eigenen Quarterback

  • Video
  • 02:13 Min
  • Ab 0
imago images 1066776546
News

Einspruch abgelehnt: Konsequenzen für Greenlaw stehen

  • 22.10.2025
  • 09:25 Uhr
Trading Kandidaten
News

Trade-Kandidaten: Wohin könnte es Wilson oder Hendrickson ziehen?

  • 22.10.2025
  • 08:59 Uhr
2242067551
News

Touchdown aberkannt: Vikings toben nach Pleite

  • 22.10.2025
  • 08:54 Uhr
New England Patriots v Tennessee Titans
News

Maye pulverisiert Patriots-Rekord von Brady

  • 22.10.2025
  • 08:53 Uhr

NFL: Endlich einsichtig? Tua Tagovailoa reagiert auf Pleiten-Serie

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: McCaffrey-Show! San Francisco 49ers stoppen Falcons

  • Video
  • 04:40 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots at Denver Broncos Dec 24, 2023; Denver, Colorado, USA; Denver Broncos head coach Sean Payton talks with quarterback Russell Wilson (3) before...
News

"Stillos": Streit zwischen Wilson und Payton eskaliert

  • 22.10.2025
  • 08:14 Uhr
imago images 1065949767
News

Hall of Fame der NFL: Coaching-Legende erstmals nominiert

  • 21.10.2025
  • 23:45 Uhr
imago images 1068041132
News

St. Brown als Dosenöffner: So lief Week 7 für die Deutschen

  • 21.10.2025
  • 21:59 Uhr