Die New York Jets stehen vor einem riesigen Scherbenhaufen. Vor dem wohl anstehenden Quarterback-Wechsel macht Eigentümer Woody Johnson seine Position klar und stärkt dem Trainer den Rücken.

"Die Entscheidung liegt alleine bei Aaron Glenn", dem Head-Coach der New York Jets. Das sieht Team-Besitzer Woody Johnson auch nach dem desaströsen 0-7-Start in die NFL-Saison noch so. Nun bahnt sich also ein Quarterback-Wechsel an - und der mächtigste Mann der Franchise stimmt zu.

Bereits im vergangenen Spiel gegen die Carolina Panthers ersetzte Tyrod Taylor den zum wiederholten Male angezählten Justin Fields. Es war das dritte Mal in dieser Saison, dass Taylor das Spielfeld ohne Verletzung von Fields betrat.

Trotz zweier geworfener Interceptions und keinem Touchdown macht sich Johnson nun stark für einen vollständigen Wechsel und stärkt seinem Trainer den Rücken: "Die Offensive funktioniert einfach nicht. Und du kannst den Ball nicht laufen, wenn du ihn nicht werfen kannst."