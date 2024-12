NFL - New England Patriots: "Mayo raus!" - Das sagt der Head Coach zum Unmut der Fans

Der Frust rund um die New England Patriots wächst. Nach der 7:40-Klatsche gegen die Los Angeles Chargers fordern Fans die Entlassung des Head Coaches.

Die Ansage war deutlich.

"Fire Mayo" riefen die Fans der New England Patriots in den letzten Minuten des 7:40 gegen die Los Angeles Chargers in Week 17 der NFL. Sie haben genug, sie wollen die Entlassung von Head Coach Jerod Mayo.

Der Frust ist verständlich, denn die Patriots stehen nach einer desaströsen 4-13-Saison 2023, nach der Legende Bill Belichick entlassen wurde, 2014 nach Week 17 bei 3-13.

Mayo war zwar von 2008 bis 2015 Spieler bei den Pats und ist seit 2019 als Trainer in Foxboro tätig, doch das schützt ihn nicht davor, dass seine Arbeit als Head Coach gleich im ersten Jahr unter Beschuss gerät.

Immerhin haben die Patriots jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison sechs Spiele in Serie verloren.