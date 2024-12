NFL: Knapper Sieg gegen die Arizona Cardinals: Los Angeles Rams können auf Titel hoffen

Am Samstagabend haben die Chargers gegen die Patriots einen souveränen Sieg eingefahren. Währenddessen gewannen die Bengals ein Herzschlag-Finale gegen die Broncos. Und auch die Rams waren siegreich.

Rams-Quarterback Matthew Stafford brachte 17 von 32 Pässen für 189 Yards an. Receiver Puka Nacua fing zehn Pässe für 129 Yards, während Running Back Kyren Williams auf 56 Yards und einen Touchdown kam.

Für Murray war es die zweite Interception des Spiels, er brachte 33 von 48 Pässen für 321 Yards und einen Touchdown an. Außerdem hatte er bei vier Läufen 32 Yards Raumgewinn.

Doch Rams-Cornerback Ahkello Witherspoon fing den abgefälschten Pass in der Endzone mit einem Hechtsprung 37 Sekunden vor dem Ende ab und sicherte den Rams so den Zittersieg.

Die Cardinals, die sich in der Vorwoche aus dem Playoff-Rennen verabschiedet hatten, zeigten gegen die Rams eine starke Defensivleistung und hätten das Spiel auch für sich entscheiden können, als Quarterback Kyler Murray sein Team kurz vor Schluss vor die Endzone der Rams führte.

Sollte das nicht passieren, sind die Rams immer noch in einer starken Position: Die Seahawks müssen in Week 18 die Rams schlagen und benötigen die Hilfe mehrerer Teams, um die Division zu gewinnen.

Wenn die Buffalo Bills, Cleveland Browns, Minnesota Vikings, Washington Commanders und San Francisco 49ers zusammen mindestens zwei Siege und ein Unentschieden erzielen, hat LA den Titel aufgrund des "Strength of Victory"-Tiebreakers vorzeitig sicher.

Die Rams können unter Mithilfe der Konkurrenz den Division-Titel auf dem Sofa feiern, noch vor dem direkten Duell in Week 18 mit den Hawks.

Die Rams stehen damit bei einem 10-6-Record und vor dem Titelgewinn in der NFC West, wo die Seattle Seahawks als engster Verfolger eine 9-7-Bilanz vorweisen. Die Seahawks hatten ihrerseits gegen die Chicago Bears gewonnen.

Die Los Angeles Rams bleiben in der NFC West weiter auf Kurs. Das Team von Head Coach Sean McVay erkämpfte sich in der Nacht zu Sonntag ieinen 13:9-Sieg gegen die Arizona Cardinals.

Los Angeles Chargers @ New England Patriots 40:7

Die New England Patriots müssen die sechste Niederlage in Serie in Kauf nehmen. Das Team von Head Coach Jerod Mayo wurde von den Chargers mit 7:40 regelrecht überrollt. Los Angeles löst dank des Sieges das Ticket für die Playoffs.

Die Pats wurden früh von einer Verletzung geschockt. Quarterback Drake Maye erwischte es am Kopf, nach kurzer Behandlung konnte er aber wieder auflaufen. Er brachte am Ende seines Arbeitstages zwölf seiner 22 Pässe für 117 Yards und einen Touchdown an.

Um den zwischenzeitlichen Rückstand zu verkürzen, spielten die Patriots mehrfach Fourth Downs aus, scheiterten allerdings bei allen drei Versuchen. Chargers-Safety Derwin James tauchte mit zwei Sacks und einem gesicherten Fumble immer wieder im Backfield auf.

In der Offensive überragte Quarterback Justin Herbert. Der Routinier brachte 26 seiner 38 Pässe für 281 Yards und drei Touchdowns an.

Wide Receiver Ladd McConkey schrieb sich derweil weiter in die Geschichtsbücher der Chargers. Nie zuvor sammelte ein Rookie mehr Catches für Los Angeles. McConkey steht nun bei 77 Passfängen. Gegen die Patriots fing er acht Pässe für 94 Yards und zwei Touchdowns.

Die Chargers stehen nun bei einer Bilanz von 10-6, die Patriots rutschen auf 3-13 ab.