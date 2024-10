NFL - New Orleans Saints: Derek Carr hofft auf Trade für Davante Adams

"Ich glaube, alle 32 Quarterbacks würden gerne mit Davante spielen. Wir würden das begrüßen. Ich weiß nicht, ob ich Ärger bekommen kann, wenn ich das sage. Ich denke nur, dass jeder das irgendwie weiß. Ich würde das natürlich begrüßen, wieder mit ihm zu spielen, wenn das in unserer Karriere jemals klappen sollte", wird Carr von "ESPN" zitiert.

Die Liste möglicher Landing Spots ist lang , wenngleich es zuletzt hieß, dass Adams gerne mit einem Quarterback zusammenspielen würde, den er kennt. Das würde entweder Aaron Rodgers (New York Jets) oder Derek Carr (New Orleans Saints) sein.

Raiders-Receiver Davante Adams könnte Las Vegas im Zuge eines Trades noch verlassen. Die New Orleans Saints sollen weit oben auf seiner Wunschliste stehen, auch deren Quarterback Derek Carr hofft auf den Deal.

In der Saison 2022 spielten die beiden gemeinsam bei den Raiders. Zwar gewannen sie nur sechs Partien, an der Carr-Adams-Connection lag es allerdings nicht. Der Spielmacher warf Pässe für 1.516 Yards und 14 Touchdowns auf seinen Star-Receiver.

"Er hatte 1.500 Yards. Und ich glaube, ich hab ihm irgendwie so zwölt Touchdowns zugeworfen. Wir haben nicht so viele Spiele gewonnen wie wir dachten, aber es war nicht alles schlecht. Wir hatten definitiv eine Menge Spaß", so Carr über die Zeit mit einem seiner "besten Freunde".