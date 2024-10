Adams sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Ärger, legte sich wiederholt mit Head Coach Antonio Pierce an, bis er laut eigener Aussage überhaupt keinen Kontakt mehr zu seinem Trainer hatte. Er selbst dementierte es jedoch kürzlich noch, unglücklich mit seinem Team zu sein.

Bereits in den letzten Wochen galt NFL -Star Davante Adams bei den Las Vegas Raiders als abwanderungswillig. Jetzt ist sein Wechsel wohl nur eine Frage der Zeit. So reagiert der Head Coach.

Nun hat sich Pierce erstmals öffentlich geäußert. Viel entlocken ließ er sich nicht. "Davante hat Probleme mit dem Oberschenkel, er ist in der Reha, und der Rest von uns konzentriert sich auf Denver", sagte Pierce über den angeschlagenen Receiver. Auf den Post angesprochen und ob das Herz dafür ein Versehen gewesen sei, betonte er, er sei fokussiert auf Denver.

"Ich werde hier dafür bezahlt, mich jede Woche auf den Gegner vorzubereiten. Ich habe in meinem Leben genug Widrigkeiten und Probleme durchgemacht, sodass mich das nicht stört. Ich schaue einfach nach vorne. Das nächste Hindernis vor mir sind die Denver Broncos, und das habe ich meinem Team präsentiert, und das ist es, was sie gerade in den Meetings tun", so Pierce. Es gebe jeden Tag etwas Neues, sagte er: "Seit ich diesen Job übernommen habe, gibt es nur Hindernisse. Also, nur ein weiteres.“

Als potenzieller Abnehmer für Adams gelten laut Gerüchten die Kansas City Chiefs, die durch die Verletzungen von Rashee Rice dringenden Bedarf auf der Receiver-Position haben. Aber auch die New Orleans Saints, Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens und New York Jets werden als mögliche Anlaufstellen genannt.

Bis zum 5. November ist das Trade-Fenster noch offen, bis dahin müssen beide Parteien im besten Fall eine Lösung gefunden haben.