New York Jets Die Franchise aus dem Big Apple galt als Favorit auf eine Verpflichtung. Kein Wunder: Quarterback Aaron Rodgers und Adams brillierten jahrelang gemeinsam für die Green Bay Packers und sind auch privat befreundet. Schon seit einiger Zeit umwirbt A-Rod den Star-Receiver öffentlich, laut "ESPN" soll der Spielmacher aber vor allem seit der 9:10-Heimpleite gegen die Denver Broncos in der vergangenen Woche sein Werben um Adams intensiviert haben. Auch interessant: NFL London Game live: New York Jets vs. Minnesota Vikings im TV und Stream Es gäbe gute Gründe für eine Verpflichtung von Adams: Mit Nummer-eins-Receiver Garrett Wilson ist Rodgers noch nicht auf einer Wellenlänge. Bei Mike Williams ist immer wieder mit einer Verletzung zu rechnen, auch aktuell sieht er noch nicht hundertprozentig fit aus. Dahinter wird es mit Allen Lazard, Braelon Allen oder auch Tight End Tyler Conklin schnell mau. Die Jets sind All-In und haben genug Draft-Kapital sowie Cap Space, um Adams aus LV loszueisen. Der dürfte im Anschluss aber auf einen neuen bzw. eine Umstrukturierung seines Vertrags bestehen. Allerdings könnte die Freistellung von Head Coach Robert Saleh die Personalplanung der Jets noch einmal auf den Kopf stellen. "Ich denke, die Ereignisse in New York und New Orleans (siehe unten) haben die Gespräche mit diesen beiden Teams verlangsamt, und wir werden sehen, ob und wann sie etwas Fahrt aufnehmen können", berichtete Adam Schefter von "ESPN" während der NFL Live-Sendung am Dienstag. "Jeder erwartet, dass Adams getradet wird, doch wissen wir einfach nicht, wo oder wann."

Aaron Rodgers (li.) und Davante Adams (re.) zu Packers-Zeiten © Imago

New Orleans Saints Im Rennen um die nachhaltigste Kaderplanung liegt New Orleans weit hinten, aktuell wären sie für die Saison 2025 laut "Over the Cap" satte 82 Millionen US-Dollar im Minus.

Derek Carr (li.) und Davante Adams (re.) zu Raiders-Zeiten © USA TODAY Network

Wenn Head Coach Dennis Allen und Co. den langjährigen Packers-Star aber unbedingt haben wolle, würden sie vermutlich auch einen Weg finden. Zumal die Playoff-Aussichten aktuell auch gar nicht so verkehrt sind. Allerdings hat sich Carr, der mit Adams zusammen am College spielte und ein wichtiges Argument für den Wide Receiver sein dürfte, am Montag beim Spiel gegen die Kansas City Chiefs eine Schambeinverletzung zugezogen und dürfte mehrere Wochen ausfallen. Dies macht einen Trade von Adams noch unwahrscheinlicher.

Kansas City Chiefs Kaum ein Team hat einen größeren Bedarf auf Wide Receiver als die Kansas City Chiefs. Und bei kaum einem Team wäre es verwunderlicher, wenn sie sich naher Zukunft nicht auf der Position verstärken würden. Favorit auf eine Verpflichtung ist der Super-Bowl-Sieger aber dennoch nicht. Zwar verletzte sich in Woche 4 Nummer-1-Receiver Rashee Rice. Da aber noch nicht abschließend geklärt ist, ob er wirklich für die gesamte Saison ausfällt, wollen die Verantwortlichen laut "ESPN" noch weiter abwarten. Eine finale Einschätzung über den Zustand von Rice soll nach der anstehenden Knie-OP erfolgen. Erst dann wird erwartet, dass die Verantwortlichen gegebenenfalls auf dem Trade-Markt tätig werden. Zudem ist Adams mit seinem aktuellen Jahresgehalt von 25 Millionen Euro schlichtweg zu teuer für die Chiefs, die nur rund fünf Millionen Dollar Spielraum unter dem Salary Cap haben. Die Raiders müssten Teile des Gehalts übernehmen - eher unwahrscheinlich. Allzu üppig sieht es im Kader des Champions in jedem Fall aber nicht aus. Marquise Brown fällt die Regular Season aus, möglicherweise auch noch in den Playoffs. Und auch Travis Kelce sieht nicht mehr wie die klare Nummer eins einer Offense aus, wenngleich er in Woche 4 aufsteigende Form zeigte. Aus dem ursprünglich vorgesehen Starting Lineup bliebe somit noch Erstrundenpick Xavier Worthy, der seine Qualitäten bereits zeigte, aber mehr als Deep Threat beziehungsweise Role Player eingeplant sein dürfte. Eine Offense tragen wird er wohl kaum, Adams stellte diese Fähigkeit hingegen schon unter Beweis. Zwar sind die Chiefs nach vier Spielen noch ungeschlagen, komplett überzeugend waren die Siege aber nicht. Und auch der Cap Space (rund fünf Millionen US-Dollar) ist nicht riesig, aber daran lässt sich ja bekanntlich schrauben.

Chiefs-Receiver Xavier Worthy (li.) und Patrick Mahomes (re.) © ZUMA Press Wire

Baltimore Ravens Hat der Wide Receiver sein bevorzugtes Team schon selbst verraten? Am Freitagabend postete Adams in seiner "Instagram"-Story ein Bild des Schriftstellers Edgar Allan Poe, der viele Jahre in Baltimore lebte und mit seinem Gedicht "The Raven" auch Namensgeber für das Team wurde. Das Maskottchen von Baltimore trägt zudem den Namen "Poe". Eine zweite Story zeigt darüber hinaus ein Zitat Poes: "Believe nothing you hear and half of what you see", was auf Deutsch heißt: "Glaube nichts, was du hörst und nur die Hälfte dessen, was du siehst." Worauf genau er damit anspielt, ließ er offen. Sportlich würde Adams auf jeden Fall gut in die bereits potente Ravens-Offense passen. Der Fokus lag gegen Buffalo unlängst eher auf dem Laufspiel beziehungsweise kurzen Pässen auf die Running Backs Derrick Henry und Justice Hill - was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass Lamar Jackson im Passspiel der Top-Receiver fehlt. Zay Flowers rutschte noch nicht in die Rolle der Nummer eins und spielt gut, keinesfalls aber überragend. Mark Andrews hat immer wieder Verletzungsprobleme, Rashod Bateman blieb den Nachweis, einen Erstrundenpick wert zu sein, bislang schuldig. Adams - sowieso sehr variabel einsetzbar - könnte bei Baltimore eine Menge Targets sehen und die gesamte Breite des Feldes bedienen. Auch die Ravens müssten am Cap Space schrauben, um ihn zu holen. Draft-Kapital ist dafür aber schon vorhanden.

Ravens-Quarterback Lamar Jackson © Icon Sportswire

Buffalo Bills Ebenfalls dünn auf Receiver ist es bei den Buffalo Bills. Khalil Shakir ist Josh Allens neue Nummer eins und macht das herausragend gut, Tight End Dalton Kincaid ist eine starke Ergänzung und auch das Laufspiel um James Cook sieht nicht verkehrt aus. Mit Adams könnte der vielleicht beste Quarterback der laufenden Saison noch eine zusätzliche Option im Passspiel erhalten. Außerdem steht Buffalo bei 3-1, das hätte vor der Spielzeit vermutlich auch kaum jemand gedacht - und das ohne Stefon Diggs. In puncto Cap Space müsste Buffalo noch ein wenig nachhelfen, sportlich würde es aber sehr gut passen. Die jüngste 10:35-Pleite gegen Baltimore offenbarte jedoch Buffalos Probleme, wenn ihnen im Passspiel die Mitte des Feldes genommen wird - dort könnte Adams aushelfen. Und auch Draft-Munition ist genug vorhanden, die Bills haben unter anderem einen zusätzlichen Zweitrundenpick. Das klingt alles in allem durchaus verheißungsvoll.

Bills-Quarterback Josh Allen © Icon Sportswire

Washington Commanders Trotz der eher weniger starken Optionen auf Wide Receiver - einzig Terry McLaurin ist in Washington über jeden Zweifel erhaben - schaffte es Rookie-Quarterback Jayden Daniels in den ersten vier Wochen, die Offense auch durch die Luft souverän über das Feld zu führen. Sollten sich die Commanders tatsächlich schon so weit sehen, einen (tiefen) Playoff-Lauf hinzulegen, könnten sie sich ernsthaft um einen Trade für Adams bemühen. Schließlich galten sie lange Zeit auch als eine der realistischsten Optionen für Brandon Aiyuk, bevor er bei den San Francisco 49ers verlängerte. Ein Adams-Trade wäre durchaus mit Risiko verbunden, schließlich befindet sich das Team mitten im Umbruch und man müsste wichtiges Kapital für die Zukunft hergeben, um ihn zu bekommen. Daniels würde es die weiteren Schritte in der Liga aber enorm erleichtern und Geld ist auch genug da.

Commanders-Quarterback Jayden Daniels © USA TODAY Network

Pittsburgh Steelers Das andere Team, das im Werben um Aiyuk häufig genannt wurde, waren die Pittsburgh Steelers. Auch die Mannschaft von Head Coach Mike Tomlin startete mit 3-1 überraschend gut in die Saison, hat bis auf George Pickens und Tight End Pat Freiermuth aber nicht so wirklich viel Qualität bei den Passempfängern. Pickens könnte Outside auflaufen, Adams dafür viel im Slot arbeiten oder die Mitte des Feldes abdecken. An Cap Space und Gegenwert für die Raiders sollte es nicht scheitern und der Move wäre ein Statement in Richtung der restlichen AFC North.

Steelers-Coach Mike Tomlin © Getty Images

Dallas Cowboys Und natürlich dürfen auch die Dallas Cowboys in dieser Liste nicht fehlen. Quarterback Dak Prescott ist enorm von CeeDee Lamb abhängig, der Star-Receiver spielt nahezu den Alleinunterhalter. Dahinter folgt schon der Qualitätsabfall. Und Owner Jerry Jones strebt seit Jahren nach dem Super-Bowl-Sieg, Adams würde die Chancen sofort erhöhen. Geld ist genug vorhanden, wenngleich auch Micah Parsons bald bezahlt werden dürfte. Aber wie auch bei den Steelers wäre ein Adams-Trade eine Ansage an die Konkurrenz, dass mit Dallas trotz des 2-2-Starts zu rechnen ist.

Cowboys-Owner Jerry Jones © USA TODAY Network