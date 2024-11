Die New Orleans Saints ziehen die Reißleine: Head Coach Dennis Allen muss nach der siebten Pleite in Folge gehen, auch der Nachfolger steht bereits fest.

Die New Orleans Saints haben Head Coach Dennis Allen entlassen. Die Franchise hatte am Sonntag mit 22:23 bei den Carolina Panthers verloren und ihre siebte Niederlage in Folge kassiert. Es ist die zweite Trainerentlassung der NFL-Saison nach Robert Salehs Rauswurf bei den New York Jets.

Es war ein katastrophaler Absturz nach einem vielversprechenden Saisonstart der Saints. Die ersten beiden Partien der NFL-Saison hatten sie gewonnen und dabei jeweils mehr als 40 Punkte erzielt. Das Team aus Louisiana schickte sich plötzlich an, alle Zweifler zu überraschen - dann aber stürzte New Orleans auch aufgrund einiger Verletzungen ab.

Negativer Höhepunkt war die Niederlage bei den Panthers, die ihrerseits zuvor erst ein Saisonspiel gewonnen hatten. Dadurch rutschten die Saints auf den letzten Platz der NFC South ab.

Allen hatte das Traineramt in New Orleans zur Saison 2022 als Nachfolger von Erfolgscoach Sean Payton übernommen. Nach einer Bilanz von 7-10 in der ersten Spielzeit folgte im Vorjahr eine leichte Verbesserung auf 9-8. Die Playoffs wurden dennoch erneut verpasst.