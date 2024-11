Naja. Aktuell schreiben wir Week 9 und Brady hat nicht nur für jede Menge Eklats am "Fox"-Mikrofon gesorgt, sondern sich durch einen profitorientierten Egoismus-Deal jede Menge störender Regeln auferlegt, die ihn in seiner kreativen Freiheit einschränken. Und das alles für 37,5 Millionen Dollar im Jahr.

Eine Einschätzung, die jeder, der mal einen Grundkurs Marketing besucht hat, zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung als absolut nachvollziehbar empfand. Außerdem muss dem wohl begnadetsten Werfer, den die NFL je zu Gesicht bekam, die Expertenrolle durch seine reine Expertise aus Jahren an Erfahrung doch in die Wiege gelegt sein. Oder?

Denn im September dieses Jahres entschied sich US-Sender "Fox" rund eineinhalb Jahre nach dem Karriereende von Quarterback-Legende Tom Brady, den GOAT des American Football in neuer Rolle als Experte und Co-Kommentator wieder zurück in die NFL zu holen .

375 Millionen Dollar über eine Laufzeit von zehn Jahren. Was sich im ersten Moment wie ein Deal des FC Chelsea liest, der einen 19-jährigen Rohdiamanten komplett überbezahlt, illustriert stattdessen den absurdesten Vertrag, den jemals ein TV-Experte unterschrieben hat.

Tom Brady war der größte Transfer des NFL-Sommers und das, obwohl er nicht mehr aktiv spielt. Stattdessen heuerte er als Experte bei "Fox" an, wo er neben durchwachsenen Auftritten und Kommentar-Eklats eine Menge Geld kostet. Ist der GOAT am Mikrofon ein großer Fehlgriff?

Tom Brady: GOAT auf dem Platz, Fehlgriff an der Seitenlinie?

Klar, niemand ist beim Erlernen einer neuen Tätigkeit und den dafür benötigten Fähigkeiten fehlerfrei - zudem wird ein Tom Brady von Hardcore-NFL-Fans, die sich in Jahren des sonntäglich-stundenlangen Konsums ein überhebliches Selbstbewusstsein hinsichtlich ihres Football-Wissens erarbeitet haben, natürlich besonders kritisch beäugt. Aber was nach dem On-Air-Debüt des 49-Jährigen auf ihn einprasselte, war verheerend.

Neben seiner langsamen und stockenden Sprechweise wurde Brady insbesondere dafür kritisiert, seine Analysen nur auf einem oberflächlichen Level zu halten und aufgrund seiner wenig lebendigen Art kaum eine emotionale Komponente in die Übertragung zu bringen.

Aber wie gesagt, niemand ist beim ersten Mal perfekt. Und Brady legte direkt proportional zu seiner Spielerkarriere schon nach kurzer Zeit einen rasanten Entwicklungssprung hin. Auch wenn es seinen Auftritten, verglichen mit langjährigen Experten wie Tony Romo oder Cris Collinsworth, an der nötigen schnellen, präzisen Kommunikation mangelte, war das (social)-mediale Echo seiner weiteren Broadcast deutlich positiver - aber eben auch nicht durchweg gut.

Und zu bislang durchwachsenen Leistungen am Mikrofon gesellen sich immer wieder Eklats und Aufreger durch fragwürdige Wortwahl. In Week 8 leistete er sich beispielsweise einen verbalen Aussetzer, als er Bills-Quarterback Josh Allen in einem problematischen Analyseversuch als "Spaz" (zu Deutsch: "Spasti") bezeichnete.