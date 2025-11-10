Brian Daboll ist nicht mehr länger Head Coach der New York Giants. Das bestätigte die Franchise am Montag.

Die Ära von Brian Daboll als Head Coach der New York Giants ist beendet. Die NFL-Franchise hat die Reißleine gezogen und Daboll gefeuert. Das bestätigten die Giants am Montag offiziell.

"Die letzten Spielzeiten waren schlichtweg enttäuschend, und wir haben unsere Erwartungen an dieses Franchise nicht erfüllt. Wir verstehen die Frustration unserer Fans und werden daran arbeiten, ein deutlich verbessertes Produkt zu liefern", hieß es in einem gemeinsamen Statement des Präsidenten John Mara und des Vorsitzenden Steve Tisch.

Mike Kafka, bislang Assistenztrainer und Offensivkoordinator, wird das Team interimsmäßig übernehmen. Er war in den vergangenen zwei Jahren bei mehreren Teams als Head Coach im Gespräch gewesen.

Die Entscheidung kommt einen Tag nach einer 20:24-Niederlage bei den Chicago Bears, bei der die Giants mal wieder eine Führung spät verspielt hatten.

Die Giants stehen in dieser Spielzeit bei 2–8 und unter Daboll bei insgesamt 20–40–1 in dreieinhalb Jahren als Head Coach. Einmal, 2022, führte er das Team überraschend in die Playoffs, wo in den Divisional Playoffs Schluss war. Diese positive Tendenz konnte er seitdem nicht mehr bestätigen.