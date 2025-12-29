NFL - Drake Maye und Co. liefern historisch ab, auch Fans jubeln: Gewinner und Verlierer von Week 17

In Week 17 dieser NFL-Saison fallen weitere Entscheidungen im Playoff-Rennen und in der Draft Order. Andere werden aufgeschoben, weil die Teams ihre Matchbälle nicht nutzen. ran zeigt die Gewinner und Verlierer des Spieltags. Von Marcus Giebel Fast ist es geschafft. Die Regular Season geht in ihre letzte Runde, die heißesten Wochen der NFL-Saison lassen Football-Herzen bereits jetzt in froher Erwartung höher schlagen. In Week 17 wurde ein weiteres Playoff-Ticket vergeben. An die Houston Texans, die ihre Siegesserie ausbauten. Dennoch tauchen sie nicht unter unseren Gewinnern und Verlierern auf. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Wer stattdessen dabei ist? ran liefert die Übersicht der Tops und Flops zum Spieltag, der bereits an Weihnachten begann.

Gewinner: NFL-Fans Zunächst einmal: Glückwunsch, NFL! Wegen eurer Spielplangestalter. Die haben in dieser Saison mal wieder ein Näschen für Dramatik bis zum Schluss bewiesen. Denn am 18. Regular-Season-Spieltag finden gleich zwei Endspiele um die beiden verbliebenen Playoff-Tickets statt.

Gewinner: Derrick Henry (Baltimore Ravens) Die Pittsburgh Steelers können sich auf jeden Fall auf einen Derrick Henry in Bestform einstellen. Kurz nach Weihnachten schenkte der Running Back der Baltimore Ravens den Green Bay Packers gleich vier Touchdowns ein. 36 Mal wurde er von Lamar-Jackson-Ersatz Tyler Huntley mit Ball auf die Reise geschickt, sagenhafte 216 Yards legte er dabei zurück. Damit gelangen ihm drei persönliche Saison-Bestwerte. So viele Carries hatte er in einem NFL-Spiel überhaupt noch nie, vier Scores erlief "King Henry" erst zum zweiten Mal. Kein Gästespieler zuvor trug das Spielgerät im Lambeau Field über eine solche Distanz. Klar ist: Mit diesem Henry brauchen die Ravens niemanden zu fürchten.

Gewinner: Drake Maye (New England Patriots) Die Lobeshymnen wiederholen sich Woche für Woche, doch Drake Maye unterstreicht ja auch Spiel für Spiel, wie schnell er in der NFL angekommen ist. In die Playoffs hat er die New England Patriots schon geführt, längst lässt der Quarterback die erfolgsverwöhnte Franchise davon träumen, dass das Team nach gerade Mal einer Handvoll Dürrejahre an die wohl unerreichbare Dynastie mit Tom Brady anknüpfen kann. Beim 42:10 bei den New York Jets legte Maye nicht nur fünf Touchdowns durch die Luft auf, sondern brillierte mit einer Passquote von 90,5 Prozent. Weil er so 256 Yards überbrückte, schrieb der 23-Jährige zudem Geschichte: als erster NFL-Spieler, der bei einer Completion Rate von über 90 Prozent Pässe für mindestens 250 Yards und fünf Touchdowns in einem Spiel anbringt. Zu den MVP-Kandidaten zählte er schon länger, spätestens jetzt ist er der Favorit auf die wichtigste individuelle Trophäe der Regular Season.

Gewinner: Brock Purdy (San Francisco 49ers) Wegen eines bereits in Week 1 erlittenen Turf Toe begleiteten Brock Purdy über die gesamte Saison Zweifel, wie fit der Quarterback der San Francisco 49ers nun wirklich ist. Sein Auftritt im letzten Sunday Night Game des Jahres dürfte die Antwort gegeben haben. Denn drei Touchdown-Pässe und zwei Läufe in die Endzone schüttelt eben auch der ehemalige "Mr. Irrelevant" nicht mal eben aus dem Ärmel. Eine solche Sahneleistung nach der Interception im ersten Play war aber auch nötig, um die Chicago Bears in einem spektakulären Schlagabtausch mit 42:38 in die Schranken zu weisen. Es war ein Ausrufezeichen der verletzungsgeplagten "Niners", die mal wieder auf George Kittle verzichten mussten und Trent Williams früh verloren. Ein Ausrufezeichen, das besonders Purdy setzte.

Gewinner: Trey McBride (Arizona Cardinals) Während die NFC-West-Division-Konkurrenten Seattle Seahawks, Los Angeles Rams und San Francisco 49ers souverän in die Playoffs eingezogen sind, finden sich die Arizona Cardinals am anderen Ende der NFL-Nahrungskette wieder. Schon 13 Mal wurden sie von ihren Gegnern verputzt, zuletzt in Week 17 beim 14:37 bei den Cincinnati Bengals. Zumindest Trey McBride dürfte sich nicht nur mit Grausen an den Auftritt erinnern. Denn der Tight End verzeichnete im letzten Drive seines Teams seine 117. Reception der Saison und stellte damit einen neuen Positionsrekord für eine Spieltzeit auf. Den bisherigen Topwert hielt Zach Ertz seit 2018 mit 116 Catches. McBride steht sogar schon bei 119, denn zwei weitere Bälle landeten in seinen Händen, mit dem bis dato letzten Catch besorgte er auch seinen elften Touchdown des Jahres. Dank der mittlerweile um ein Spiel verlängerten Regular Season hat der 26-Jährige sogar die Chance, seine Bilanz noch weiter aufzubessern.

Gewinner: Ja’Marr Chase (Cincinnati Bengals) Viele Wochen mussten Ja’Marr Chase in dieser Saison auf Joe Burrow verzichten, mit dem ihn eine besondere Chemie verbindet. Denn der Quarterback verpasste neun Spiele wegen eines Turf Toe. Bei der erwähnten Machtdemonstration gegen die Arizona Cardinals funktionierte das Zusammenspiel der beiden Stars der Cincinnati Bengals wieder bestens, sieben Pässe für 60 Yards kamen an, zwei davon führten zu Touchdowns. Damit sieht Chases Saisonbilanz vor Week 18 so aus: 117 Receptions für 1316 Yards samt sieben Touchdowns. Dank der beiden Scores ist er erst der zweite NFL-Spieler nach Randy Moss, der in seinen ersten fünf Saisons jeweils mindestens sieben Touchdowns erzielt. Doch Chase kann noch einen draufpacken: Anders als die Receiver-Legende sammelte er auch in jedem dieser Jahre mindestens 80 Catches. Beides in dieser Verbindung gab es so noch nie.

Gewinner: Cody Ford (Cincinnati Bengals) Bleiben wir doch noch kurz bei den Bengals. Die verliehen dem eigentlich bedeutungslosen Spiel gegen die Arizona Cardinals auf andere Weise besondere Würze. Denn Cody Ford bekam die Gelegenheit zu einem vielleicht einmaligen Auftritt. Für gewöhnlich ist der Guard dafür zuständig, Joe Burrow vor dem Pass Rush zu beschützen. Zum Ende des dritten Viertels wurde er aber als Receiver zweckentfremdet. Ford stellte sich also rechts neben der O-Line auf und bekam den Ball von seinem Quarterback auch zugeworfen. Daraufhin brachte er seine 156 Kilogramm in Bewegung, schüttelte Denzel Burke an der Seitenlinie ab und wurde erst von Darren Hall und Jalen Thompson gemeinsam gestoppt. 21 Yards kam Ford voran, die übrigen zwei bis zur Endzone gelangen der Offense dann im weiteren Verlauf des Drives auch noch. Womit der 29-Jährige auf ungewöhnliche Weise Anteil an diesem Score hatte. Für die Bengals war die Aktion also ein voller Erfolg. Und für gegnerische Defenses ein Zeichen, dass sie auch mit Ford rechnen müssen, wenn der als Passempfänger an der Line of Scrimmage steht.

Verlierer: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers) Was würde Aaron Rodgers wohl dafür geben, wenn er noch einmal im Super Bowl Bälle verteilen und seine Offense in Richtung Endzone führen dürfte? Das große Finale in seiner vielleicht letzten Saison – das wäre ein würdiger Abschluss. Ein Endspiel hat der "Gunslinger" seit Sonntag sicher. Aber eines, auf das er gerne verzichten würde. Denn in die Playoffs kommt er mit seinen Pittsburgh Steelers nur, wenn das Heimspiel gegen die Baltimore Ravens nicht verloren geht. Diese unnötige Spannung haben sich Rodgers und seine Kollegen mit dem 6:13 bei den Cleveland Browns selbst eingebrockt. Dabei blieb der zuletzt verbesserte viermalige MVP selbst erstaunlich zahm und steuerte keinen Score bei. Auch, weil er im letzten Drive sieben Yards vor der Endzone drei Bälle auf Marquez Valdes-Scantling nicht anbrachte. So gingen am Ende nur 168 Passing Yards in seine Statistik ein. Soll das Spiel gegen die Ravens nicht die Saison und womöglich seine Karriere beenden, muss sich der 42-Jährige steigern.

Verlierer: Sean McDermott (Buffalo Bills) Er wollte alles und bekam am Ende nichts. Nachdem seine Buffalo Bills in einem über weite Strecken enttäuschenden Heimspiel gegen die Philadelphia Eagles eine kleine Aufholjagd gestartet hatten und drauf und dran waren, das Spiel nach 0:12 auszugleichen, entschied sich Head Coach Sean McDermott für volles Risiko. Heißt: Statt nach dem zweiten Rushing Touchdown von Josh Allen den PAT zum 13:13 schießen zu lassen, wollte er mit der Two-Point-Conversion wenige Sekunden vor dem Ende direkt das Spiel drehen und den Sieg eintüten, statt in der Verlängerung auf das Momentum zu bauen. Doch Allen verfehlte Khalil Shakir und die Eagles flogen mit dem Sieg im Gepäck heim. Mit der Bills-Niederlage endete auch die Serie von fünf Division-Titeln in der AFC East, denn diesmal sind die New England Patriots wieder die Nummer eins. Dass McDermott im entscheidenden Moment nicht auf ihn baute, hatte sich Kicker Michael Badgley aber auch selbst zuzuschreiben, denn sein PAT-Versuch wenige Minuten zuvor war von Jalen Carter geblockt worden. Mit zwei Touchdowns samt PATs wären die Bills tatsächlich noch als Sieger vom Platz gegangen. Womit sich auch Badgley als Verlierer von Week 17 fühlen darf.

Verlierer: New York Giants Endlich mal wieder gewonnen, dürften sich die New York Giants denken. Denn das 34:10 bei den Las Vegas Raiders war nicht nur erst der dritte Erfolg dieser Saison, sondern auch der erste seit dem überraschenden 34:17 über die Philadelphia Eagles in Week 6. Mehr als zweieinhalb Monate ist das her. Für den wenige Wochen später zum Interim Head Coach beförderten Mike Kafka war es eine Premiere. Umso größer dürfte die Erleichterung über den Befreiungsschlag im Aufeinandertreffen zweier Prügelknaben der Saison gewesen sein. Wobei die Freude durchaus getrübt sein müsste. Denn durch den Sieg rutschen die Giants in der Draft Order an den von ihnen bezwungenen Raiders vorbei auf Rang zwei, womit die vorher mehr als intakten Chancen auf den First Overall Pick im April 2026 auf ein Minimum zusammenschrumpften. Der einzige Weg zurück auf den ersten Spot führt für die Giants über eine Niederlage gegen die Dallas Cowboys am kommenden Wochenende und einen Sieg der Las Vegas Raiders über die Kansas City Chiefs. Ob das Team aus der Zockerstadt den "Big Blue" diese Schützenhilfe leistet? Kafka jedenfalls musste sich passenderweise zur Situation für den Sieg erklären. So hat er sich seinen ersten Erfolg als Hauptübungsleiter sicher auch nicht vorgestellt.

Verlierer: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins) Nach zwei Niederlagen am Stück haben die Miami Dolphins mal wieder gewonnen – mit 20:17 im Florida-Duell mit den Tampa Bay Buccaneers. Tua Tagovailoa hatte dabei wie schon in der Woche zuvor beim 21:45 gegen die Cincinnati Bengals nur die Zuschauerrolle inne. Denn der vermeintliche Franchise Quarterback wurde von Head Coach Mike McDaniel vom Starter zur Nummer drei degradiert. Rookie Quinn Ewers startet an seiner Stelle und soll sich beweisen. Gegen die "Bucs" unterlief ihm zwar ein Fumble, aber er legte auch zwei Touchdown-Pässe auf und blieb ohne Interception. Genau das war Tagovailoas große Schwäche, der in 14 Auftritten gleich 15 Pässe in die falschen Hände warf. Auch ihm dürfte klar sein: Je besser sich Ewers schlägt, desto realistischer ist es, dass die Zeit des Hawaiianers am South Beach abgelaufen ist. Auch wenn der erst seit dieser Saison geltende Vierjahresvertrag über 212,4 Millionen US-Dollar durchaus ein schlagkräftiges Argument darstellt, um die Zukunft der Franchise weiter in Tagovailoas Hände zu legen. Dennoch ist fraglich, ob er sich uneingeschränkt über den siebten Saisonsieg der Dolphins freuen konnte.