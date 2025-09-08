Die New York Giants starten mit einer unschönen Pleite in die neue NFL-Saison. Cheftrainer Brian Daboll weicht in der Folge Fragen zu Quarterback Russell Wilson aus. Der Start in die neue NFL-Saison missglückte für die New York Giants gewaltig. Bei den Washington Commanders setzte es eine 6:21-Pleite, vor allem offensiv konnte "Big Blue" nicht überzeugen.

Nach dem ernüchternden Start reagierte Head Coach Brian Daboll ausweichend und unverbindlich auf die Fragen, ob Star-Quarterback Russell Wilson auch in Woche zwei gegen die Dallas Cowboys als Starter fungieren wird. "Wir werden nach Hause fahren und uns unser Spiel ansehen. Wir müssen alle gemeinsam besser werden", antwortete er auf mehrere Nachfragen, die zu der Thematik gestellt wurden. Und weiter: "Wir müssen uns insgesamt verbessern, die Spieler, die Trainer, alle. Wir werden uns konzentrieren und auf Dallas vorbereiten."

