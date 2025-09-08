Anzeige
NFL

NFL - New York Giants: Russell Wilson als Starter? Head Coach Brian Daboll weicht aus

  • Veröffentlicht: 08.09.2025
  • 10:24 Uhr
  • ran.de

Die New York Giants starten mit einer unschönen Pleite in die neue NFL-Saison. Cheftrainer Brian Daboll weicht in der Folge Fragen zu Quarterback Russell Wilson aus.

Der Start in die neue NFL-Saison missglückte für die New York Giants gewaltig. Bei den Washington Commanders setzte es eine 6:21-Pleite, vor allem offensiv konnte "Big Blue" nicht überzeugen.

Nach dem ernüchternden Start reagierte Head Coach Brian Daboll ausweichend und unverbindlich auf die Fragen, ob Star-Quarterback Russell Wilson auch in Woche zwei gegen die Dallas Cowboys als Starter fungieren wird.

"Wir werden nach Hause fahren und uns unser Spiel ansehen. Wir müssen alle gemeinsam besser werden", antwortete er auf mehrere Nachfragen, die zu der Thematik gestellt wurden.

Und weiter: "Wir müssen uns insgesamt verbessern, die Spieler, die Trainer, alle. Wir werden uns konzentrieren und auf Dallas vorbereiten."

Wie lange bleibt Daboll Giants-Coach?

Abgesehen von zwei Field Goals gelang es den Giants nicht, nennenswerte Offensivaktionen zu generieren. Wilson brachte 17 von 37 Pässen für 168 Yards an. Es war das dritte Jahr in Folge, dass die Franchise in ihrem Auftaktspiel unter Cheftrainer Daboll ohne Touchdown blieb.

"Dieses Spiel hängt nicht von Russell Wilson ab. Das möchte ich klarstellen. Ich habe Vertrauen in Russ, wir müssen insgesamt besser arbeiten", so Daboll weiter.

Als Quarterback Nummer zwei stünde indes Rookie Jaxson Dart bereit, der in der Preseason mit seinen Leistungen begeistern konnte.

Übrigens: Nach nur einem Spiel stellen sich unzählige US-Medien bereits die unterschwellige Frage, wie viel Geduld die Giants-Owner mit Daboll haben werden. Mit ihm als Head Coach steht das Team seit 2023 bei einer Bilanz von nur neun Siegen bei 26 Pleiten.

