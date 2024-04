Josh Allen

Auch bei Josh Allen gab es am Tag des Drafts einen Aufschrei. Alte Tweets des Quarterbacks tauchten auf, in denen er sich rassistisch äußerte. Darunter waren Aussagen wie "If it ain't white, it ain't right" ("Wenn es nicht weiß ist, ist es nicht richtig"). Der damals 21-Jährige wurde dennoch an der siebten Position von den Buffalo Bills gedraftet, die sich dafür extra hochtauschten. © Getty Images