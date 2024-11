Die New York Jets beenden eine Pleitenserie und haben gegen die Texans Grund zum Jubel. Ein Monster-Catch macht dabei einen katastrophalen Fehler beinahe vergessen.

Von Franziska Wendler

Beim Gedanken an den besten One-Handed-Catch dürften die meisten NFL-Fans wohl an Odell Beckham Jr. denken. Doch OBJ hat Konkurrenz bekommen – von Jets-Receiver Garrett Wilson. Im Thursday Night Game des neunten NFL-Spieltages gelang dem Passempfänger beim 21:13-Sieg seines Teams gegen die Houston Texans ein beeindruckender Fang.

Im vierten Viertel, die Jets lagen zu diesem Zeitpunkt mit 7:10 in Rückstand, warf Quarterback Aaron Rodgers den Ball über 26 Yards auf Wilson in die Endzone. Im Fallen und mit einem Gegenspieler ringend fischte der Receiver den Ball dabei einhändig am Ende der Endzone aus der Luft.

Zunächst wurde der beeindruckende Spielzug von den Referees nicht anerkannt, nahmen sie doch an, dass Wilson bereits im Aus war. Die im Anschluss folgende Videoanalyse ergab dann aber ein anderes Bild und sorgte für Jubelstürme im MetLife Stadium.

Nach dem Touchdown drehte sich auch die Partie. Neuzugang Davante Adams wurde von Rodgers mit einem 37-Yard-Touchdown-Pass bedient, zuvor hatte er bereits im dritten Viertel Wilson über 21 Yards gefunden.