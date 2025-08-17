NFL - Cincinnati Bengals: Trey Hendrickson offiziell auf dem Trade-Block

Trey Handrickson will einen neuen Vertrag und streikte zuletzt. Die Cincinnati Bengals wären nun offenbar bereit, ihren Star-Verteidiger ziehen zu lassen.

Der sich seit Monaten hinziehende Vertragspoker zwischen den Cincinnati Bengals und Trey Hendrickson ist schon länger ins Stocken geraten.

Der Edge Rusher bestreikte bislang einen großen Teil der Offseason-Aktivitäten der Bengals und erklärte erst kürzlich, ohne einen neuen Vertrag in der kommenden NFL-Saison nicht spielen zu wollen.

Dabei hofft der Defense-Star zweifellos auf das große Geld. Er hat auch gute Argumente auf seiner Seite. Schließlich war der 30-Jährige in den letzten fünf Jahren einer der besten Pass Rusher der NFL, allein in den letzten beiden Spielzeiten gelangen ihm 35 Sacks.

Trotzdem scheint Hendrickson für das Team von Star-Quarterback Joe Burrow nicht unverzichtbar. Den NFL-Insidern Ian Rapoport und Tom Pelissero zufolge wollen sich die Bengals nun Trade-Angebote für den Edge Rusher anhören.