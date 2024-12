Aaron Rodgers wirkt nach einer mehr als enttäuschenden Saison bei den New York Jets ratlos. Der Star-Quarterback spricht sogar von "einer Art Fluch".

von Daniel Kugler

Die New York Jets erleben eine Saison zum Vergessen.

Mit sehr hohen Erwartungen und dem Traum vom Super Bowl in die Saison gegangen, ist die Franchise bereits vor Woche 15 aus dem Playoffs-Rennen ausgeschieden.

Mit einer Bilanz von 3-10 steht "Gang Green" in der heißen Phase der NFL-Saison unter ferner liefen. Zugegebenermaßen gingen einige Spiele sehr knapp verloren. So hat das Team gleich in mehreren Partien Führungen im vierten Viertel verspielt und sieben Spiele nur mit einem Punkt Unterschied verloren.

Der Frust bei den Jets-Stars ist entsprechend groß. Wide Receiver Garrett Wilson vermutete daher, dass das Team möglicherweise ein "Verlierer-Gen" hat, das zu diesen Problemen beigetragen hat.

Und auch Star-Quarterback Aaron Rodgers scheint der Ausführung seines Mitspielers zuzustimmen. "Es könnte so etwas sein", wird der 41-Jährige laut "The Associated Press" zitiert. "Es könnte auch eine Art Fluch sein, den wir brechen müssen."