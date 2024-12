NFL: Deutschland-Spiel 2025 in Berlin - Alle Infos rund um Termin, Teams, Tickets

Die NFL wird 2025 ein Spiel der Regular Season in Berlin austragen. ran klärt alle wichtigen Fragen rund um das nächste Deutschland-Spiel. München. Frankfurt. Berlin! Die NFL hat bestätigt, dass 2025 ein Spiel der Regular Season in der Hauptstadt stattfinden wird. Kommentar: NFL trifft mit Berlin eine tolle Entscheidung! Damit wird auch im vierten Jahr in Folge eine Partie der besten Football-Liga der Welt in Deutschland ausgetragen. Wann die Partie stattfindet, welche Teams in Frage kommen, wie man an Tickets kommt und viele weitere Fragen, beantwortet ran.

Wann findet das NFL-Spiel in Berlin statt? Wann genau die Partie in Berlin steigt, ist noch nicht offiziell. Es ist jedoch wieder von einem Datum Anfang bis Mitte November auszugehen, in Woche 9 oder 10. Alle bisherigen NFL-Spiele in Deutschland fanden in diesem Zeitraum statt.

Gibt es einen Zeitplan für die weiteren NFL-Spiele in Berlin? Die Berliner Senatorin für Inneres und Sport, Iris Spranger, betonte in einer Videobotschaft auf "X" (ehemals Twitter), dass in Berlin nicht nur 2025 gespielt wird, sondern vermeldete überraschend auch gleich, dass in den Jahren 2027 und 2029 ebenfalls jeweils ein NFL-Spiel in der Hauptstadt stattfinden soll.

Alexander Steinforth, Managing Director der NFL Germany, zeigte sich jedoch deutlich weniger konkret und erklärte lediglich: "Die Verträge sind jetzt auch von den Ownern in Dallas formal abgesegnet worden. Insofern ganz offiziell: Im nächsten Jahr werden wir das erste NFL Regular Season Game in Berlin veranstalten!" Am Rande der Pressekonferenz erklärte Steinforth dann noch, dass in den nächsten fünf Jahren bis zu drei Spiele im Berliner Olympiastadion stattfinden sollen. Eine wesentlich weniger konkrete Ausführung als von der Berliner Vertreterin. Steinforths Aussage passt dabei auch eher zum Vorgehen der NFL, die grundsätzlich nicht dazu neigt, derartig weit in die Zukunft öffentlichkeitswirksam vorzuplanen und Termine sowie Standorte für International Games so früh festzulegen. Es wäre also nicht unerwartet, wenn sich der Zeitplan der Berlin Games nach 2025 nochmals ändern würde.

Welche Anforderungen hat die NFL an das Olympiastadion? Vor dem ersten NFL-Spiel in Berlin im kommenden Herbst müssen im Olympiastadion noch einige Änderungen vorgenommen werden. Insbesondere das Spielfeld sei ein "zentrales Thema", erklärte Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH. "Wir müssen das Spielfeld verlängern, um die geforderten Endzones zu haben. Das Ganze ist schon untersucht und in der Planung, wie wir das umsetzen können", teilte Rohwedder auf der Pressekonferenz zur Verkündung der Berlin-Games im Olympiastadion mit. In München wurde der Platz in der Allianz Arena für das Spiel der New York Giants gegen die Carolina Panthers vor einigen Wochen ebenfalls verlängert, um für die Anforderungen der NFL gewappnet zu sein. Im Berliner Olympiastadion ist das Unterfangen jedoch im Zweifel nochmal deutlich komplizierter aufgrund der Tartan-Laufbahn, die das Spielfeld umrundet. Doch nicht nur das Spielfeld muss für das NFL-Spiel vergrößert werden, auch die Spielerkabinen seien im Moment noch zu klein für einen NFL-Kader: "Insbesondere für die Teams wird es auch darum gehen, die Umkleidebereiche, die Kabinen so zu gestalten, dass sie dort in einem Raum unterkommen können." "Die Fläche haben wir, aber die Konfiguration wird entsprechend so gestaltet, dass eine ganze Mannschaft dann unterkommt", so Rohwedder weiter.

Welche NFL-Teams sind für das Spiel in Berlin wahrscheinlich? Zehn Teams halten die exklusiven Marketing-Rechte für den deutschen Raum: neben den Carolina Panthers, Kansas City Chiefs, New England Patriots, Indianapolis Colts, New York Giants, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers, die allesamt hier schon gespielt haben, auch die Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers und Detroit Lions.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass eines der drei letztgenannten Teams das nächste sein wird, das nach Deutschland kommt. Vielleicht ja die Lions mit ihrem deutschen Star-Wide Receiver Amon-Ra St. Brown? Die Paarung des Berlin Games 2025 wird jedoch erst nach der Spielplan-Bekanntgabe im Mai feststehen.

Wie kommt man an Tickets für das Berlin-Game? Wie gewohnt werden die Karten für das German Game wieder über die Plattform Ticketmaster vertrieben. Derzeit kann man sich bereits für den Newsletter der Website anmelden, um keine Informationen rund um die Antragsfristen und das Ablaufprozedere der Vergabe für die begehrten Tickets in Berlin zu verpassen. Der Andrang für die bisherigen NFL-Spiele in Deutschland war durchweg gewaltig und die Menge an Anfragen in schwindelerregender Höhe. So hätte die Liga etwa auch für das zurückliegende Spiel der New York Giants gegen die Carolina Panthers in München wie bereits bei den Deutschland-Spielen zuvor theoretisch über eine Million Tickets verkaufen können.

Bekommt Frankfurt 2025 noch ein weiteres Spiel? Ursprünglich war davon auszugehen, dass Frankfurt 2025 nach einem Jahr Pause erneut ein NFL-Spiel austragen sollte. Denn die eigentliche Vereinbarung der Liga mit den Standorten München und Frankfurt sollte eben für diesen Zeitraum gelten. 2023 durfte die Stadt dann jedoch gleich zwei Spiele austragen, nämlich die Partien der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins und der Indianapolis Colts gegen die New England Patriots.

Grund für das Doppel-Austragungsrecht war, dass aufgrund der Renovierungen des Estadio Azteca in Mexiko City in diesem Jahr dort kein Spiel stattfinden konnte. Waren die Doppel-Games 2023 in Frankfurt also womöglich ein Vorgriff auf die zwei mit der Stadt vereinbarten Spiele und weitere Partien wird es dort zunächst nicht geben? Man kann nach aktuellem Stand nur mutmaßen. Derzeit sieht es aber nicht danach aus, als würden 2025 erneut zwei NFL-Spiele in Deutschland stattfinden.

