NFL - Odell Beckham Jr. muss Doping-Sperre absitzen - so lange muss der Star-Receiver aussetzen
- Aktualisiert: 09.10.2025
- 08:54 Uhr
- Andreas Reiners
Odell Beckham Jr. möchte noch einmal in der NFL spielen. Wie er verriet, muss er vorher aber noch eine Sperre absitzen.
Diese Nachricht ist eine echte Überraschung: Odell Beckham Jr. wird von der NFL wegen Dopings gesperrt. Das kündigte der 33-Jährige im Podcast "The Pivot" an. Sechs Spiele muss der Wide Receiver aussetzen, laut NFL-Insider Tom Pelissero tritt die Sperre in dieser Woche in Kraft.
Wie "ESPN" berichtet, soll der Verstoß in der vergangenen Saison passiert sein. Beckham betonte, er habe niemals bewusst leistungssteigernde Substanzen eingenommen.
NFL: Odell Beckham Jr. aktuell Free Agent
Unmittelbare Auswirkungen hat das Ganze zunächst einmal nicht, denn OBJ hat seit seinem Ende bei den Miami Dolphins nach der letztjährigen Trade-Deadline kein neues Team gefunden.
Trotzdem möchte Beckham in dieser Saison noch einmal spielen, falls er ein Team finden sollte. Das könnte dann frühestens im November auf ihn zurückgreifen. Er betonte in dem Podcast nochmals, dass er nicht zurücktreten werde. "Keine Chance", sagte er.
Man darf seine letzten Zahlen aber nicht verschweigen: 2024 kam er in Miami in neun Einsätzen auf neun Catches für 55 Yards. Dass er seit fast einem Jahr ohne Team ist, spricht in dem Zusammenhang Bände. Die Sperre dürfte die Suche nach einem neuen Arbeitgeber nicht einfacher machen.