Anzeige
NFL

NFL - Odell Beckham Jr. muss Doping-Sperre absitzen - so lange muss der Star-Receiver aussetzen

  • Aktualisiert: 09.10.2025
  • 08:54 Uhr
  • Andreas Reiners

Odell Beckham Jr. möchte noch einmal in der NFL spielen. Wie er verriet, muss er vorher aber noch eine Sperre absitzen.

Diese Nachricht ist eine echte Überraschung: Odell Beckham Jr. wird von der NFL wegen Dopings gesperrt. Das kündigte der 33-Jährige im Podcast "The Pivot" an. Sechs Spiele muss der Wide Receiver aussetzen, laut NFL-Insider Tom Pelissero tritt die Sperre in dieser Woche in Kraft.

Wie "ESPN" berichtet, soll der Verstoß in der vergangenen Saison passiert sein. Beckham betonte, er habe niemals bewusst leistungssteigernde Substanzen eingenommen.

Anzeige
Anzeige

NFL: Odell Beckham Jr. aktuell Free Agent

Unmittelbare Auswirkungen hat das Ganze zunächst einmal nicht, denn OBJ hat seit seinem Ende bei den Miami Dolphins nach der letztjährigen Trade-Deadline kein neues Team gefunden.

Trotzdem möchte Beckham in dieser Saison noch einmal spielen, falls er ein Team finden sollte. Das könnte dann frühestens im November auf ihn zurückgreifen. Er betonte in dem Podcast nochmals, dass er nicht zurücktreten werde. "Keine Chance", sagte er.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Miami Dolphins: Dieser Punt schreit nach einer Entlassung

  • Auf Amon-Ra St. Brown ist Verlass - so lief es für die Deutschen in Week 5

Man darf seine letzten Zahlen aber nicht verschweigen: 2024 kam er in Miami in neun Einsätzen auf neun Catches für 55 Yards. Dass er seit fast einem Jahr ohne Team ist, spricht in dem Zusammenhang Bände. Die Sperre dürfte die Suche nach einem neuen Arbeitgeber nicht einfacher machen.

Mehr News und Videos

NFL: Patrick Mahomes vor Kracher-Duell gegen beste Offense mit Amon-Ra St. Brown

  • Video
  • 07:30 Min
  • Ab 0

NFL - Tyreek Hill schießt gegen Tua: Kein Top-Quarterback?

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0

NFL: Ravens-Star Freundin geht mit Kabinenvideo viral

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 09.10.2025
  • 10:07 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 09.10.2025
  • 10:06 Uhr

NFL: Nach Abgang von Joe Flacco - Wittert Shedeur Sanders seine Chance?

  • Video
  • 05:02 Min
  • Ab 0
imago images 1067096221
News

Was der Flacco-Trade für Sanders bedeutet

  • 09.10.2025
  • 08:54 Uhr
Kansas City Chiefs v Jacksonville Jaguars
News

Kommentar: Die Chiefs lassen Mahomes im Stich

  • 09.10.2025
  • 08:44 Uhr
DETROIT, MI - SEPTEMBER 28: Cleveland Browns QB Joe Flacco (15) walks off the field after pre-game warmups during the game between Cleveland Browns and Detroit Lions on September 28, 2025 at Ford F...
News

Kommentar: Bengals-Trade für Flacco ergibt keinen Sinn

  • 09.10.2025
  • 08:43 Uhr

Taylor Swift verrät: Während Podcast hat Travis Kelce Heiratsantrag vorbereitet

  • Video
  • 03:36 Min
  • Ab 0