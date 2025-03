Ashley Parham, eines der mutmaßlichen Vergewaltigungs-Opfer, erwähnt in ihrer in Kalifornien eingereichten Klage die Namen der Täter - darunter eben auch den von Beckham Jr.

Mindestens 150 mutmaßliche Opfer stehen dem US-Rapper gegenüber auf der Klägerseite. In einer - der mehr als 100 Klagen gegen den Musiker - fiel nun der Name des NFL Wide Receivers OBJ.

"Ich wurde über die Klage und Vorwürfe informiert. Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass mein Name in dieser Sache erwähnt wird. An diesen Behauptungen ist kein einziger Funken Wahrheit dran. Ich kenne die Person, die die Klage eingereicht hat, nicht und habe sie nie getroffen. Ich war nicht einmal in der Nähe von Orina, Kalifornien zu diesem Zeitpunkt. Genau genommen glaube ich, noch nie in Orina, Kalifornien gewesen zu sein. Ich habe so etwas nie getan und würde es auch niemals jemandem antun. Ich glaube fest daran, dass diese lächerlichen Anschuldigungen fallengelassen werden", schrieb Beckham Jr. auf der Plattform X.