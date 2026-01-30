NFL: Patriots holen neuen Star-Receiver - News und Gerüchte zur Free Agency im Ticker

Nach der Postseason ist vor der Gerüchte-Zeit in der NFL, die Free Agency steht vor der Tür. ran begleitet das Geschehen im Ticker. Am 11. März beginnt die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Doch schon zuvor wird fleißig an den neuen Kadern gebastelt. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Free-Agency-Ticker zusammen.

+++ Update, 10.03., 19:33 Uhr: Patriots holen Wide-Receiver Romeo Doubs +++ Die Patriots haben ihren neuen Wide Receiver gefunden. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten unterschreibt Romeo Doubs in New England einen Vierjahresvertrag im Wert von rund 70 Millionen Dollar. Doubs wurde 2022 von den Green Bay Packers in Runde vier gedraftet und spielte bis zuletzt dort. In der vergangenen Saison konnte der 25-Jährige 724 Receiving Yards verbuchen.

+++ Update, 10.03., 18:11 Uhr: Detroit Lions holen Running Back Isiah Pacheco +++ Nach dem Trade von David Montgomery zu den Houston Texans haben die Lions einen Ersatz gefunden. Laut Tom Pelissero vom "NFL Network" kommt Running Back Isiah Pacheco nach Detroit. Der 26-Jährige wurde 2022 von den Kansas City Chiefs in der siebten Runde gedraftet. Fortan bildet Pacheco mit Jahmyr Gibbs das neue Running-Back-Duo bei den Lions.

+++ Update, 10.03., 17:09 Uhr: Chicago Bears holen Wide Receiver Kalif Raymond +++ Nachdem sich die Chicago Bears bisher vor allem auf Verstärkungen für die Defense konzentriert haben, sichern sie sich jetzt die Dienste von Wide Receiver Kalif Raymond. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Der 31-Jährige spielte zuletzt bei den Detroit Lions und unterschreibt einen Einjahresvertrag über 5 Millionen Dollar.

+++ Update, 10.03., 16:33 Uhr: Buffalo Bills binden Tight End Dawson Knox +++ Wie ESPN-Reporter Jeremy Fowler bekannt gab, haben sich die Bills mit Tight End Dawson Knox auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der 29-Jährige unterschreibt einen Dreijahresvertrag und setzt seine Karriere damit in Buffalo fort. 2019 war er in Runde drei von der Franchise gedraftet worden.

+++ Update, 10.03., 15:13 Uhr: Packers entlassen Cornerback Hobbs nach einem Jahr +++ Kurz nach der Verpflichtung von Benjamin St. Juste haben sich die Green Bay Packers von einem anderen Passverteidiger getrennt. Cornerback Nate Hobbs muss die Franchise nach nur einem Jahr verlassen, obwohl er 2025 erst einen Vierjahresvertrag in Green Bay unterschrieben hatte. Hobbs kam in elf Spielen für die Packers zum Einsatz.

+++ Update, 10.03., 12:51 Uhr: Packers holen Cornerback St. Juste +++ Neuzugang für die Green Bay Packers: Von den Los Angeles Chargers kommt Cornerback Benjamin St. Juste nach Wisconsin. Der 28-Jährige verdient in den kommenden zwei Jahren bei den Packers 10,5 Millionen Dollar, in der vergangenen Saison verteidigte er sieben Pässe und fing einen weiteren ab.

+++ Update, 10.03., 06:13 Uhr: O-Line-Verstärkung für Patriots +++ Nachdem die Offensive Line in der vergangenen Saison die größte Schwäche der New England Patriots war, verstärkt sich New England nun mit Guard Alijah Vera-Tucker. Der Erstrundenpick von 2021 soll die Mitte der O-Line stabilisieren, Jared Wilson würde dann wohl auf die Center-Position rücken. Laut Adam Schefter verdient der Interior Offensive Lineman 42 Millionen Dollar über drei Jahre.

+++ Update, 10.03., 05:39 Uhr: Zahltag für Rico Dowdle +++ Rico Dowdle hat eine neue Heimat in der NFL: Die Pittsburgh Steelers geben dem Running Back einen Zweijahresvertrag, er verlässt die Carolina Panthers. Pittsburgh bezahlt Dowdle 12,25 Millionen Dollar insgesamt. Er kennt Head Coach Mike McCarthy noch von den Dallas Cowboys aus der Saison 2024.

+++ Update, 10.03., 04:21 Uhr: Chiefs holen nächsten Defense-Star +++ Die Kansas City Chiefs sind weiter einer der größten Einkäufer in der Free Agency. Safety Alohi Gilman unterschreibt beim vierfachen Champion. Der Passverteidiger, der zuletzt für die Baltimore Ravens spielte, kann sich über einen Dreijahresvertrag freuen, der ihn jährlich 8,25 Millionen Dollar verdienen lässt, 15 Millionen garantiert.

+++ Update, 10.03., 03:36 Uhr: Panthers verstärken sich mit Devin Lloyd +++ Die Carolina Panthers arbeiten weiter an einer schlagkräftigen Defense: Linebacker Devin Lloyd kommt von den Jacksonville Jaguars nach North Carolina. Der Pro Bowler bekommt einen Dreijahresvertrag, der ihm 15 Millionen Dollar jährlich sowie 25 Millionen garantiert einbringt.

+++ Update, 09.03., 23:58 Uhr: Cardinals verpflichten Wide Receiver +++ Kendrick Bourne unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Arizona Cardinals. Der Wide Receiver stand zuletzt bei den San Francisco 49ers unter Vertrag, in Arizona bekommt Bourne bis zu 16,47 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 23:49 Uhr: Texans holen Safety aus Philadelphia +++ Die Houston Texans verstärken ihre ohnehin schon starke Defense und verpflichten Safety Reed Blankenship aus Philadelphia. Der 27-Jährige kam 2022 als Undrafted Free Agent in die Liga und etablierte sich schnell als solider Starter. In Houston bekommt er für drei Jahre 24,75 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 23:43 Uhr: Cardinals holen O-Liner +++ Die Arizona Cardinals verstärken die Interior Offensive Line und verpflichten Isaac Seumalo. Der Guard unterschreibt für drei Jahre und 31 Millionen Dollar in Glendale. Zuletzt stand der 32-Jährige bei den Pittsburgh Steelers unter Vertrag.

+++ Update, 09.03., 23:28 Uhr: Seattle Seahawks binden Rashid Shaheed +++ Die Seattle Seahawks haben bisher schon einige Spieler ziehen lassen, ihren Receiver und Returner Rashid Shaheed konnten sie aber von einem Verbleib überzeugen. Der Ex-Saints-Star, der zur Trade-Deadline nach Seattle kam, unterschreibt für drei Jahre und 51 Millionen Dollar, wovon 34,7 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 23:05 Uhr: Raiders mit Defense-Doppelschlag +++ Die Las Vegas Raiders arbeiten weiter an ihrer Defense. Mit Quay Walker und Nakobe Dean sind ihnen dabei zwei echte Coups auf der Linebacker-Position gelungen. Dean unterschreibt für drei Jahre und 36 Millionen Dollar, wovon 20 Millionen Dollar garantiert sind, in Nevada. Walker bekommt für den gleichen Zeitraum bis zu 40,5 Millionen Dollar, wovon 28 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 22:47 Uhr: Tight Ends unterschreiben in Miami und New Orleans +++ Die Miami Dolphins und New Orleans Saints nehmen jeweils einen Tight End unter Vertrag. Bei Miami handelt es sich um eine Verlängerung von Greg Dulcic, der für ein Jahr 3,25 Millionen Dollar erhält. Die Saints lotsen Noah Fant von Cincinnati nach New Orleans. Dort unterschreibt der ehemalige Erstrundenpick einen Zweijahresvertrag.

+++ Update, 09.03., 22:35 Uhr: Broncos verlängern mit Singleton und entlassen Greenlaw +++ Die Denver Broncos haben eine Entscheidung um zwei Linebacker getroffen. Alex Singleton wurde per Zweijahresvertrag in Höhe von 15,5 Millionen Dollar gehalten. Dafür trennen sich die Broncos von Dre Greenlaw. Damit spart Denver rund elf Millionen Cap Space.

+++ Update, 09.03., 22:30 Uhr: Bills verstärken Defense +++ Dee Alford verstärkt die Secondary der Buffalo Bills. Der Cornerback unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Buffalo, dafür stehen ihm 21 Millionen Dollar zu, wovon gut 10 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 22:17 Uhr: Giants binden O-Liner +++ Jermaine Eluemunor bleibt in New York. Der Offensive Tackle unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei den Giants in Höhe von 39 Millionen Dollar, wovon 26 Millionen Dollar garantiert sind.

+++ Update, 09.03., 22:12 Uhr: Kelce verlängert um ein Jahr +++ Dass Travis Kelce den Chiefs erhalten bleibt, sickerte noch vor Start der ersten Free-Agency-Verhandlungen fest. Jetzt stehen wohl auch die Details. Kelce unterschreibt für ein Jahr und 12 Millionen Dollar. Mit Boni-Zahlungen sind bis zu 15 Millionen Dollar für den Tight End möglich.

+++ Update, 09.03., 22:03 Uhr: Commanders holen alten Bekannten zurück +++ Tim Settle ist zurück in Washington. Der Defensive Tackle wurde 2018 von den Commanders in der fünften Runde gedraftet, nach Stationen bei den Buffalo Bills und Houston Texans ist Settle jetzt zurück in der Hauptstadt. Der Verteidiger unterschreibt einen Dreijahresvertrag und kann dabei bis zu 25,5 Millionen Dollar verdienen.

+++ Update, 09.03., 21:55 Uhr: Gardner Minshew unterschreibt in der Wüste +++ Viele NFL-Insider rechneten damit, dass die Arizona Cardinals Malik Willis verpflichten würden. Nachdem dieser sich aber für die Miami Dolphins entschied, bleibt der Starter-Posten bei den Cardinals vakant. Denn ob Gardner Minshew oder Jacoby Brissett diese Rolle erfüllen können, ist wohl fraglich. Nichtsdestotrotz kommt Minshew für ein Jahr in Arizona unter - dafür stehen ihm bis zu 8,25 Millionen Dollar zu.

+++ Update, 09.03., 21:48 Uhr: Raiders verstärken Defensive Line +++ Las Vegas nutzt den hohen Cap Space und verpflichtet den nächsten Defensiv-Pfeiler. Kwity Paye unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Höhe von 48 Millionen Dollar, wovon 32 Millionen Dollar garantiert sind. Paye wurde 2021 von den Indianapolis Colts in der ersten Runde gedraftet. Ingesamt kam er in 75 Spielen auf 30,5 Sacks.

+++ Update, 09.03., 21:34 Uhr: Tagovailoa landet bei den Falcons +++ Das ging schnell: Nach der Entlassung von Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins steht auch schon ein Abnehmer bereit. Die Atlanta Falcons sichern sich verschiedenen Medienberichten zufolge die Dienste des Quarterbacks. Tagovailoa wird in der Offseason mit Michael Penix um den Starting-Job kämpfen. Es handelt sich um einen Einjahresvertrag.

+++ Update, 09.03., 21:24 Uhr: Monster-Deal für Ex-Chargers-Star +++ Odafe Oweh galt bei den Baltimore Ravens lange als Rohdiamant, den die Ravens allerdings nicht geschliffen bekamen. Nach einem Trade zu den Los Angeles Chargers gelang das dem Team von Jim Harbaugh umso besser - und das zahlt sich für Oweh jetzt richtig aus. Der Pass Rusher unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei den Washington Commanders - und kann dort bis zu 100 Millionen Dollar kassieren! 68 Millionen Dollar davon sind garantiert. Oweh kam in 13 Spielen auf 10,5 Sacks für L.A.

+++ Update, 09.03., 21:23 Uhr: Packers entlassen Pro-Bowl-Center +++ Die Green Bay Packers trennen sich von Elgton Jenkins. Der zweimalige Pro-Bowl-Center wurde 2029 gedraftet und spielte seither in Green Bay. Die Packers schaffen mit der Entlassung Cap Space in Höhe von 19,5 Millionen Dollar.

+++ Update, 09.03., 21:21 Uhr: Cowboys verstärken Defense +++ Die Dallas Cowboys arbeiten weiter an ihrer Defense. Nach Rashan Gary wurde jetzt Jalen Thompson für das Defensive Backfield verpflichtet. Der Safety kommt von den Arizona Cardinals und unterschreibt für drei Jahre, in denen er bis zu 33 Millionen Dollar verdienen kann.