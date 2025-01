Im Falle einer Verurteilung drohen ihr laut der zuständigen Staatsanwältin Aisha Braveboy bis zu 30 Jahre Gefängnis. "Dies ist erst der Anfang unseres Kampfes um Gerechtigkeit für diese drei jungen Männer, ihre Familien, die Wise High School, die NFL und die gesamte Gemeinde", so die Juristin.

Das Wichtigste in Kürze

Khyree Jackson wurde beim NFL Draft im vergangenen April von den Vikings in der vierten Runde ausgewählt. Der 24-Jährige hatte zwei Jahre am College in Alabama gespielt, ehe er für ein Jahr das Oregon-Trikot trug.