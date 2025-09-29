Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL - Philadelphia Eagles: Frust bei A.J. Brown? Star-Receiver verwirrt mit kryptischem Post
- Aktualisiert: 29.09.2025
- 15:20 Uhr
- Christian Stüwe
Star-Receiver A.J. Brown ist gegen Tampa Bay erneut wenig in die Eagles-Offense eingebunden. Nach dem Spiel postet er einen Bibelvers, in dem es darum geht, nicht willkommen zu sein. Die Spekulationen beginnen sofort.
Ein kryptischer Post von A.J. Brown lässt die Vermutung aufkommen, dass der Receiver bei den Philadelphia Eagles derzeit nicht wirklich glücklich ist.
Der 30-Jährige brachte es beim 31:25-Sieg der Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers in Week 4 der NFL nur auf sieben Receiving Yards bei zwei von neun gefangenen Pässen. Schon in den Spielen zuvor war der Star-Receiver wenig in das Offensiv-Spiel eingebunden.
Nach der Partie postete Brown bei X einen Bibelvers, der Spekulationen auslöste. "Wenn du nicht willkommen bist, wenn man dir nicht zuhört, zieh dich still zurück. Mach keine Szene. Zuck mit den Schultern und geh deiner Wege", so die wörtliche Übersetzung.
Der Vers stammt aus dem Markus-Evangelium und lautet in der deutschen Übersetzung wie folgt: "Seid ihr aber irgendwo nicht willkommen und will man eure Botschaft nicht hören, so geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst."
Brown bislang mit schwachen Statistiken
Wie auch immer man den Vers liest, es geht um das Gefühl, nicht willkommen zu sein und Abschied zu nehmen. Nun könnte es natürlich sein, dass Brown einfach nur nach dem Spiel in der Bibel gelesen und einen Vers gepostet hat, der ihm gefallen hat.
Deutlich wahrscheinlicher ist aber, dass Brown seine Unzufriedenheit ausdrücken wollte. Zwar stehen die Eagles als amtierender Super-Bowl-Champion wieder bei einer Bilanz von 4-0, aber Brown konnte außer beim Sieg gegen die Rams (109 Yards, 1 TD) nur wenig für seine Statistiken tun.
In den anderen drei Partien brachte er es insgesamt nur auf 42 Receiving Yards, er blieb ohne einen weiteren Touchdown.
Follower werfen Brown vor, selbstsüchtig zu sein
In den Kommentaren unter dem Post werfen einige Follower deshalb Brown vor, selbstsüchtig zu sein und sich mehr um seine eigenen Statistiken zu kümmern, als sich über den Erfolg des Teams zu freuen.
Wieder andere schreiben, dass er doch zu den New England Patriots kommen solle. Tatsächlich könnte man mit etwas Fantasie auch einen Trade-Wunsch aus dem Vers herauslesen.
Was genau Brown mit dem Post sagen wollte, weiß wohl nur er selbst. Aber es scheint zu brodeln in dem Star-Receiver, der sich zweifellos eine größere Rolle in der Offense der Eagles wünscht.