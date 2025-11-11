Anzeige
NFL: Philadelphia Eagles gewinnen Defense-Schlacht gegen Green Bay Packers

  • Aktualisiert: 11.11.2025
  • 06:34 Uhr
  • Kai Esser

Die Philadelphia Eagles haben das Top-Spiel der NFC bei den Green Bay Packers für sich entschieden. Mit Ruhm bekleckerten sich jedoch beide Teams nicht.

Von Kai Esser

Zum Abschluss des 10. Spieltags der NFL haben die Philadelphia Eagles ihre Siegesserie fortgesetzt. In einem von Defense geprägten Spiel setzte sich die Eagles im Lambeau Field der Green Bay Packers mit 10:7 durch.

Dabei gingen beide Teams sogar mit 0:0 in die Halbzeit. Vor dem 3. Quarter schafften es beide Teams gerade mal zu sechs Punts und zwei Fumbles, jeweils einen auf jeder Seite.

Dementsprechend fallen auch die Statistiken mau aus: Jalen Hurts brachte 15 seiner 26 Pässe für 183 Yards und einen Touchdown an, dazu erlief er 27 Yards.

Saquon Barkley kam bei 22 Läufen nur auf 60 Rushing Yards, also deutlich weniger als drei Yards pro Lauf. Mit seinen 41 Receiving Yards kommt er immerhin auf über 100 Scrimmage Yards. Bester Receiver war DeVonta Smith mit 69 Yards und dem einzigen Touchdown. A.J. Brown fing gerade einmal zwei Bälle für 13 Yards.

Green Bay Packers verlieren durch Turnover

Die Packers verlieren vor allem wegen selbst verschuldeter Fehler. Kurz vor Schluss fumblete Josh Jacobs (74 Rushing Yards, ein Touchdown, 33 Receiving Yards) einen Ball an der eigenen 40-Yard-Linie.

Bereits vor der Pause leistete sich Jordan Love (20/36, 176 Yards) einen Ballverlust, der ebenfalls Punkte hätte bedeuten können. Mit einem Rating von rund 69 machte er erneut ein schwaches Spiel, nachdem er und die Packers bereits in der Vorwoche gegen die Carolina Panthers verloren. Erstmals seit 2013 verlieren die Packers wieder zwei Heimspiele in Folge.

Bester Receiver war in Abwesenheit des schwer verletzten Tucker Kraft der erst von einer schweren Verletzung zurückgekehrte Christian Watson mit lediglich 45 Yards.

Durch die Niederlage stehen die Packers nun bei 5-3-1, ein Rückschlag im Rennen um die Krone der NFC North. Die Eagles dagegen bauen ihren komfortablen Vorsprung in der NFC East mit sieben Siegen und zwei Niederlagen weiter aus.

In Woche elf bekommen es beide Teams mit Gegnern aus der Division des jeweils Anderen zu tun: Die Eagles heißen die Detroit Lions willkommen, für die Packers steht eine Reise zu den New York Giants an.

