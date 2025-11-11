NFL: Philadelphia Eagles gewinnen Defense-Schlacht gegen Green Bay Packers

Die Philadelphia Eagles haben das Top-Spiel der NFC bei den Green Bay Packers für sich entschieden. Mit Ruhm bekleckerten sich jedoch beide Teams nicht.

Von Kai Esser

Zum Abschluss des 10. Spieltags der NFL haben die Philadelphia Eagles ihre Siegesserie fortgesetzt. In einem von Defense geprägten Spiel setzte sich die Eagles im Lambeau Field der Green Bay Packers mit 10:7 durch.

Dabei gingen beide Teams sogar mit 0:0 in die Halbzeit. Vor dem 3. Quarter schafften es beide Teams gerade mal zu sechs Punts und zwei Fumbles, jeweils einen auf jeder Seite.

Dementsprechend fallen auch die Statistiken mau aus: Jalen Hurts brachte 15 seiner 26 Pässe für 183 Yards und einen Touchdown an, dazu erlief er 27 Yards.

Saquon Barkley kam bei 22 Läufen nur auf 60 Rushing Yards, also deutlich weniger als drei Yards pro Lauf. Mit seinen 41 Receiving Yards kommt er immerhin auf über 100 Scrimmage Yards. Bester Receiver war DeVonta Smith mit 69 Yards und dem einzigen Touchdown. A.J. Brown fing gerade einmal zwei Bälle für 13 Yards.