Die Franchise suspendierte ihn daraufhin bis zum Saisonende. Seine Mitspieler äußerten heftige Kritik an seiner Aktion.

Der 31-Jährige, der bis dato als Starter agierte, wurde in Woche 15 erstmals durch den von einer Verletzung zurückgekehrten Dre Greenlaw von Beginn an ersetzt. Als sein Backup wollte er dann offenbar nicht mehr agieren – nur zeigte er das den 49ers erst mit Beginn der zweiten Halbzeit.

Es war einer der Aufreger der abgelaufenen Saison. Linebacker De’Vondre Campbell weigerte sich in Woche 15 bei der Partie seiner San Francisco 49ers gegen die Los Angeles Rams in der zweiten Hälfte aufzulaufen.

Nachdem sich 49ers-Linebacker De’Vondre Campbell in Woche 15 der abgelaufenen Saison geweigert hat, zu spielen, bricht er nun sein Schweigen – und nennt eigenwillige Hintergründe.

Das Wichtigste in Kürze

"Ich habe es satt, dass ihr ***** unter meinen Tweets auftaucht. Es ist schon zwei Monate her und ich habe die Situation noch nicht angesprochen, weil ich die Wahrheit kenne und es mich nicht kümmert, etwas aufzuklären", so Campbell.

"Ich bin reich und muss nie wieder einen Tag in meinem Leben arbeiten. Und genau das habe ich schon Kyle Shanahan und John Lynch (Trainer und General Manager der 49ers, Anm. d. Red.) gesagt, als sie mich per FaceTime anflehten, eine Stunde, nachdem Green Bay mich gefeuert hatte, für sie zu spielen. Ich spiele, weil ich es WILL."

Mit diesen Aussagen dürfte es schwer für den Linebacker werden, noch einmal in der NFL Fuß zu fassen. Sofern er das überhaupt möchte.