Die Position der Rams ist laut "ESPN" ziemlich klar: Grundsätzlich will L.A. den Quarterback auch 2025 behalten - allerdings nicht mit einem Mega-Vertrag. Einen Cap Hit von 50 Millionen Dollar will die Franchise wohl nicht in Kauf nehmen.

Der Quarterback steht noch zwei Jahre unter Vertrag. In der kommenden Saison würde er dabei 27 Millionen Dollar verdienen. Stafford möchte aber offenbar mehr Geld: Wie "Sports Illustrated" berichtet, strebt er ein neues Jahresgehalt von rund 50 Millionen Dollar an.

Nach der Playoff-Niederlage der Los Angeles Rams gegen die Philadelphia Eagles hatte Matthew Stafford seine Zukunft in der NFL zunächst offen gelassen. Mittlerweile steht jedoch fest, dass der 37-Jährige auch in der kommenden Saison weiterspielen will.

Ob die Rams weiterhin auf den 37-Jährigen setzen oder ein anderes Team zuschlägt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Interesse an dem erfahrenen Quarterback gibt es wohl genug .

Rams: Matthew Stafford sieht sich noch in Topform

Stafford selbst zweifelt jedenfalls nicht an seiner Leistungsfähigkeit: "Ich habe das Gefühl, dass ich eine ziemlich gute Partie gespielt habe", sagte er nach dem Spiel gegen die Eagles. Auf die Frage, ob er diesen Sport noch in sich trage, antwortete er: "Fühlt sich definitiv so an."

Auch Star-Receiver Puka Nacua lobte den Passgeber nach dem Playoff-Aus: "Jeder in dieser Kabine glaubt komplett an Stafford. Es ist ein großartiges Gefühl, da rauszugehen und zu wissen, dass dein Quarterback jederzeit große Plays machen kann, wenn es von ihm verlangt wird. Wir haben großes Vertrauen in die Nummer 9."

Stafford spielt seit der Saison 2021 für die Rams und gewann gleich in seiner ersten Saison den Super Bowl. 2024 verbuchte er in der Regular Season 3.762 Passing Yards, 20 Touchdowns und acht Interceptions.