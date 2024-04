NFL - Philadelphia Eagles im Findungsmodus: Konkurrenz mit voller Breitseite

Jordan Mailata (Philadelphia Eagles)

Nur drei Tackles verdienen - sobald der Vertrag einsetzt - jährlich mehr als Mailata. Der 27-Jährige wurde 2018 von den Eagles in der siebten Runde gewählt. Zuvor hatte er kaum Berührungspunkte mit American Football, er spielte Rugby in Australien. Er war der zweite Spieler - nach Moritz Böhringer - der in die NFL gedraftet wurde, obwohl er nicht am College spielte. © Icon Sportswire