NFL - Las Vegas Raiders: Inhaftierter Henry Ruggs entschuldigt sich und will zurück auf den Platz

Der Crash ereignete sich im November 2021 in Las Vegas. Ruggs steuerte seinen Wagen unter Alkoholeinfluss und war mit über 250 km/h viel zu schnell. Sein Blutalkoholwert lag mit 1,6 Promille mehr als zweifach über dem in Nevada erlaubten Grenzwert.

Bei einem Gefängnis-Event in Las Vegas richtete der inhaftierte Wide Receiver Henry Ruggs III einige Worte an die Familie des Todesopfers, welches nach einem Autounfall mit ihm starb.

Darüber hinaus fühlt der ehemalige Erstrundenpick mit den Emotionen der Familie mit: "Ich entschuldige mich zudem aufrichtig dafür eine Rolle in dieser Situation gespielt zu haben und dafür dauernd in den Nachrichten zu sein. Denn mein Gesicht erinnert sie immer wieder an den Unfall, erinnert sie immer wieder an mich."

Ruggs wurde bei dem "Hope of Prisoners"-Event gefragt, was er zur Tintor-Familie sagen würde. Er antwortete: "Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Ich wünschte, sie könnten den echten Henry Ruggs kennenlernen und nicht die Version von mir, die versucht hat von etwas zu entkommen."

Henry Ruggs III: "Ich würde sehr gerne wieder spielen"

Er betonte gleichzeitig aber auch, dass er zurück in die NFL möchte. "Ja, ich würde sehr gerne wieder spielen", sagte Ruggs laut dem "Las Vegas Review-Journal". "Ich befinde mich gerade in einem neuen, spirituellen Raum und bin im Reinen mit mir selbst und meinen Fähigkeiten. Wenn die Zeit gekommen ist, bin ich mir sicher, dass ich bereit sein werde."

Ruggs kommt ab dem 6. August 2026 für eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung infrage. Er will aber nicht einfach nur zurück in die NFL, sondern hätte auch nichts gegen ein Comeback bei den Raiders. Las Vegas hatte ihn 2020 an zwölfter Stelle im Draft ausgewählt und ihn am Tag seiner Festnahme entlassen.

"Warum sollte ich nicht?", sagte Ruggs. "Ich habe das Gefühl, dass mein Kapitel dort nicht zu meinen Werten und Überzeugungen passend zu Ende gegangen ist. Ich würde sehr gerne wieder spielen und was wäre dafür ein besserer Ort als der, an dem alles begonnen hat? Ganz abgesehen davon: Ich war der allererste Draft-Pick in Las Vegas."